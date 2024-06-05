https://ria.ru/20240605/pasport-1950535743.html

Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте

Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте - РИА Новости, 05.06.2024

Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте

Мошенники подделывают паспорта граждан с помощью украденной из Госуслуг личной информации. В фальшивке все, как в оригинале, кроме фото и подписи настоящего... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T02:17

2024-06-05T02:17

2024-06-05T02:17

россия

иван соловьев (юрист)

общество

госуслуги

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники подделывают паспорта граждан с помощью украденной из Госуслуг личной информации. В фальшивке все, как в оригинале, кроме фото и подписи настоящего владельца. Как избежать проблем, агентству “Прайм” рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.С похищенным паспортом могут сделать все, что угодно — от регистрации нелегальных мигрантов в квартире или доме жертвы до взятия кредитов и откровенного криминала, поэтому в случае взлома аккаунта на Госуслугах следует действовать оперативно, предупредил юрист.“Необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для этого необходимо заказать выписку из ЕГРН”, — советует он.Также следует немедленно аннулировать паспорт, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел. Там важно указать, что документ похищен и может быть использован в преступных схемах, заключил Соловьев.

https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, иван соловьев (юрист), общество, госуслуги