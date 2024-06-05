https://ria.ru/20240605/pasport-1950535743.html
Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте
Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте - РИА Новости, 05.06.2024
Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте
Мошенники подделывают паспорта граждан с помощью украденной из Госуслуг личной информации. В фальшивке все, как в оригинале, кроме фото и подписи настоящего... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T02:17
2024-06-05T02:17
2024-06-05T02:17
россия
иван соловьев (юрист)
общество
госуслуги
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники подделывают паспорта граждан с помощью украденной из Госуслуг личной информации. В фальшивке все, как в оригинале, кроме фото и подписи настоящего владельца. Как избежать проблем, агентству “Прайм” рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.С похищенным паспортом могут сделать все, что угодно — от регистрации нелегальных мигрантов в квартире или доме жертвы до взятия кредитов и откровенного криминала, поэтому в случае взлома аккаунта на Госуслугах следует действовать оперативно, предупредил юрист.“Необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для этого необходимо заказать выписку из ЕГРН”, — советует он.Также следует немедленно аннулировать паспорт, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел. Там важно указать, что документ похищен и может быть использован в преступных схемах, заключил Соловьев.
https://ria.ru/20240507/gosuslugi-1944270313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иван соловьев (юрист), общество, госуслуги
Россия, Иван Соловьев (юрист), Общество, Госуслуги
Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте
Юрист Соловьев: мошенники подделывают паспорта с помощью информации с Госуслуг