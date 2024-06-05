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Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте - РИА Новости, 05.06.2024
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02:17 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pasport-1950535743.html
Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте
Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте - РИА Новости, 05.06.2024
Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте
Мошенники подделывают паспорта граждан с помощью украденной из Госуслуг личной информации. В фальшивке все, как в оригинале, кроме фото и подписи настоящего... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T02:17
2024-06-05T02:17
россия
иван соловьев (юрист)
общество
госуслуги
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники подделывают паспорта граждан с помощью украденной из Госуслуг личной информации. В фальшивке все, как в оригинале, кроме фото и подписи настоящего владельца. Как избежать проблем, агентству “Прайм” рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.С похищенным паспортом могут сделать все, что угодно — от регистрации нелегальных мигрантов в квартире или доме жертвы до взятия кредитов и откровенного криминала, поэтому в случае взлома аккаунта на Госуслугах следует действовать оперативно, предупредил юрист.“Необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для этого необходимо заказать выписку из ЕГРН”, — советует он.Также следует немедленно аннулировать паспорт, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел. Там важно указать, что документ похищен и может быть использован в преступных схемах, заключил Соловьев.
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россия, иван соловьев (юрист), общество, госуслуги
Россия, Иван Соловьев (юрист), Общество, Госуслуги
Юрист назвал три важнейших действия при украденном на Госуслугах паспорте

Юрист Соловьев: мошенники подделывают паспорта с помощью информации с Госуслуг

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники подделывают паспорта граждан с помощью украденной из Госуслуг личной информации. В фальшивке все, как в оригинале, кроме фото и подписи настоящего владельца. Как избежать проблем, агентству “Прайм” рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
С похищенным паспортом могут сделать все, что угодно — от регистрации нелегальных мигрантов в квартире или доме жертвы до взятия кредитов и откровенного криминала, поэтому в случае взлома аккаунта на Госуслугах следует действовать оперативно, предупредил юрист.
«

“Необходимо в течение ближайших 30 дней проверить, не зарегистрированы ли посторонние лица в квартире или доме. Проверьте также, не было ли сделок по недвижимости, для этого необходимо заказать выписку из ЕГРН”, — советует он.

Также следует немедленно аннулировать паспорт, подав соответствующее заявление в органы внутренних дел. Там важно указать, что документ похищен и может быть использован в преступных схемах, заключил Соловьев.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Раскрыто, что мошенники делают с аккаунтами жертв на "Госуслугах"
7 мая, 02:17
 
РоссияИван Соловьев (юрист)ОбществоГосуслуги
 
 
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