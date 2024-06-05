https://ria.ru/20240605/partnerstvo-1950743521.html

Столица и банки РФ будут развивать государственно-частное партнерство

Столица и банки РФ будут развивать государственно-частное партнерство - РИА Новости, 05.06.2024

Столица и банки РФ будут развивать государственно-частное партнерство

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума Москва заключила два соглашения о сотрудничестве в области инвестиционных проектов с ведущими РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:09

2024-06-05T17:09

2024-06-05T17:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950740272_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_75af5664fc6affdc0266956cd7ad31c6.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума Москва заключила два соглашения о сотрудничестве в области инвестиционных проектов с ведущими банками страны, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Цель данного сотрудничества заключается в улучшении инвестиционного климата, создании условий для привлечения дополнительных инвестиций в основной капитал и поддержка инвесторов в рамках проектов государственно-частного партнерства."Москва в течение 10 лет успешно реализует практику государственно-частного партнерства. Благодаря заключенным соглашениям о сотрудничестве в сфере инвестиционных проектов инвесторы смогут на особых условиях получать от банков займы на цели проектирования, строительства и реконструкции инфраструктурных объектов в рамках проектов ГЧП", – рассказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Стороны будут разрабатывать предложения по усовершенствованию инвестиционного климата и образовательные программы для инвесторов в рамках соглашений. Кроме того, они будут содействовать продвижению профильных инициатив, а также делиться информацией и практическим опытом по привлечению инвестиций в сфере ГЧП.Первый вице-президент "Газпромбанка" Алексей Чичканов отметил, что банк является одним из лидеров в финансировании инфраструктурных проектов, в том числе выступает в роли инвестора и следит за тем, чтобы построенные объекты соответствовали уровню лучших мировых стандартов.Он добавил, что банк следит за актуальностью проектов при разработке моделей развития территорий, своевременностью каждого этапа строительства и целевым расходованием средств. Чичканов уверен, что сотрудничество способствует продолжению формирования комфортной и доступной инфраструктурной среды в Москве.Москва заключила с инвесторами семь концессий с 2014 года, а также одно ГЧП-соглашение. Общий объем по ним достигнет 124,5 миллиарда рублей. На данный момент уже реализованы три первых проекта.По словам председателя правления банка ДОМ.РФ Артема Федорко, развитие инфраструктуры является одним из стратегических направлений организации, сейчас в портфеле компании девять таких проектов на сумму свыше 118 миллиардов рублей. Банк уже работает с городом по ряду ключевых концессий общей стоимостью более 40 миллиардов рублей.Федорко уверен, что сегодняшнее соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества.Также Москва заключила 19 офсетных контрактов с инвесторами на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и других товаров. Совокупный объем закупок превысит 349 миллиардов рублей.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/premiya-1950345719.html

https://ria.ru/20240605/zarplata-1950699314.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, россия