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Путин назвал Китай основным экономическим партнером России
Путин назвал Китай основным экономическим партнером России - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал Китай основным экономическим партнером России
Китай остается основным экономическим партнером России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T21:46
2024-06-05T21:46
2024-06-05T22:36
пмэф-2024
китай
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Китай остается основным экономическим партнером России, заявил президент России Владимир Путин."Ведь на протяжении 15 лет Китай является нашим основным торгово-экономическим партнером. Мы начали складывать наши отношения и довели их до сегодняшнего уровня не в связи с какими-то конъюнктурными политическими событиями текущего дня, а задолго до этого, основываясь на взаимных интересах", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/putin-1950818234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2024, Китай, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин назвал Китай основным экономическим партнером России
Путин заявил, что Китай остается основным экономическим партнером России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Китай остается основным экономическим партнером России, заявил президент России Владимир Путин.
"Ведь на протяжении 15 лет Китай является нашим основным торгово-экономическим партнером. Мы начали складывать наши отношения и довели их до сегодняшнего уровня не в связи с какими-то конъюнктурными политическими событиями текущего дня, а задолго до этого, основываясь на взаимных интересах", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.