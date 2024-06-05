https://ria.ru/20240605/partner-1950817817.html

Путин назвал Китай основным экономическим партнером России

Путин назвал Китай основным экономическим партнером России - РИА Новости, 05.06.2024

Путин назвал Китай основным экономическим партнером России

Китай остается основным экономическим партнером России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T21:46

2024-06-05T21:46

2024-06-05T22:36

пмэф-2024

китай

россия

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Китай остается основным экономическим партнером России, заявил президент России Владимир Путин."Ведь на протяжении 15 лет Китай является нашим основным торгово-экономическим партнером. Мы начали складывать наши отношения и довели их до сегодняшнего уровня не в связи с какими-то конъюнктурными политическими событиями текущего дня, а задолго до этого, основываясь на взаимных интересах", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/putin-1950818234.html

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, владимир путин, экономика