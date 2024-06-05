https://ria.ru/20240605/oteli-1950536944.html

МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям

МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям - РИА Новости, 05.06.2024

МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям

Министерство экономического развития России предлагает с середины 2025 года разрешить заселять постояльцев в гостиницы по водительским удостоверениям, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T00:34

2024-06-05T00:34

2024-06-05T00:48

общество

россия

максим решетников

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство экономического развития России предлагает с середины 2025 года разрешить заселять постояльцев в гостиницы по водительским удостоверениям, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании при участии президента России Владимира Путина.Как отметил министр, в настоящее время такая возможность отсутствует. Один год предлагается отвести "на стыковку информационных баз", пояснил глава МЭР.В феврале МЭР выступило с инициативой разрешить заселять в гостиницы по военному билету или водительским правам. Проект соответствующего постановления кабмина разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

https://ria.ru/20240528/oteli-1948811362.html

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общество, россия, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)