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МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям
МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям - РИА Новости, 05.06.2024
МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям
Министерство экономического развития России предлагает с середины 2025 года разрешить заселять постояльцев в гостиницы по водительским удостоверениям, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T00:34
2024-06-05T00:34
2024-06-05T00:48
общество
россия
максим решетников
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министерство экономического развития России предлагает с середины 2025 года разрешить заселять постояльцев в гостиницы по водительским удостоверениям, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании при участии президента России Владимира Путина.Как отметил министр, в настоящее время такая возможность отсутствует. Один год предлагается отвести "на стыковку информационных баз", пояснил глава МЭР.В феврале МЭР выступило с инициативой разрешить заселять в гостиницы по военному билету или водительским правам. Проект соответствующего постановления кабмина разместили на портале проектов нормативных правовых актов.
https://ria.ru/20240528/oteli-1948811362.html
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общество, россия, максим решетников, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Общество, Россия, Максим Решетников, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР предложило заселять в отели по водительским удостоверениям
МЭР предложило заселять в отели по водительским правам с середины 2025 года