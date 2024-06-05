Глава аппарата министра обороны США вскоре уйдет в отставку
Руководителя аппарата министра обороны США уйдет в отставку в конце месяца
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Руководитель аппарата министра обороны США Келли Магсамен в конце июня уйдет в отставку, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"В конце июня мой руководитель аппарата Келли Магсамен уйдет в отставку", - говорится в заявлении американского министра.
Причины ее отставки шеф Пентагона не раскрыл.
Телеканал NBC в своем материале отмечает, что Магсамен, зная о тайной госпитализации Остина, вызвавшей скандал в американском правительстве, не уведомила об этом ни Белый дом, ни Пентагон.
Ранее стало известно, что у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели простатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Решение Остина своевременно не сообщать американскому президенту Джо Байдену о раке простаты и госпитализации является проблемой, заявлял в январе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Байден не поддерживает идею отставки главы Пентагона
12 февраля, 21:26