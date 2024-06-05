https://ria.ru/20240605/opros-1950628226.html

Опрос: для 58% россиян скорость доставки — основной драйвер покупок онлайн

Опрос: для 58% россиян скорость доставки — основной драйвер покупок онлайн - РИА Новости, 05.06.2024

Опрос: для 58% россиян скорость доставки — основной драйвер покупок онлайн

Скорость доставки онлайн-заказов является для большинства российских потребителей основной причиной совершения покупок в интернете, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:18

2024-06-05T13:18

2024-06-05T13:18

технологии

сбермаркет

россия

доставка

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Скорость доставки онлайн-заказов является для большинства российских потребителей основной причиной совершения покупок в интернете, свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет совместно с исследовательской компанией "ОнИн".В опросе участвовало более 2,4 тысячи респондентов по всей стране, вопросы содержали множественные варианты ответов."Современные покупатели хотят получать свои заказы как можно быстрее. И 58% опрошенных россиян выбрали в качестве основного драйвера при покупках онлайн быструю доставку до 30 минут. Еще 40% опрошенных готовы ждать курьера от 30 минут до часа. Молодая аудитория более требовательна к срокам: 50% респондентов в возрасте 18-24 года хотят получать доставку менее чем за 30 минут", — привели в СберМаркете результаты исследования.Пользователи выбирают быструю доставку, когда нет времени ждать долго (48%), хочется чего-то именно сейчас (42%) или когда нужно заказать ингредиент для блюда (23%). А 12% респондентов всегда пользуются быстрой доставкой.Две трети опрошенных отметили, что покупают все необходимое как онлайн, так и офлайн. Больше половины пользуются сервисами доставки от 1 до 3 раз в неделю.Подавляющее большинство (89%) считает, что благодаря доставке они не тратят силы и время на сборы и дорогу в магазин. Чаще так отвечали жители Центрального и Приволжского федеральных округов. С тем, что сервисы доставки экономят много времени, согласны 84% опрошенных, причем так считают в основном люди в возрасте от 25 до 34 лет.Ожидание курьера уже стало частью повседневной жизни онлайн-пользователей, и каждый из них находит свой способ, как провести это время. Например, отдохнуть (56%) или заняться домашними делами, такими как уборка квартиры, мытье посуды (50%), пообщаться с семьей и друзьями (40%), приготовить еду (36%), посмотреть сериал (26%) или почитать книгу (19%). Еще 17% уделяют время себе, 12% — гуляют, а 11% — занимаются спортом. Также респонденты отметили, что в это время выполняют рабочие задачи или смотрят ленту в социальных сетях.

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, сбермаркет, россия, доставка