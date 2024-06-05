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Бурятские хирурги спасли женщину, у которой на два месяца пропал аппетит - РИА Новости, 05.06.2024
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04:20 05.06.2024 (обновлено: 04:42 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/operatsiya-1950545140.html
Бурятские хирурги спасли женщину, у которой на два месяца пропал аппетит
Бурятские хирурги спасли женщину, у которой на два месяца пропал аппетит - РИА Новости, 05.06.2024
Бурятские хирурги спасли женщину, у которой на два месяца пропал аппетит
Хирурги республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Бурятии спасли женщину, у которой по неизвестной причине на два месяца пропал аппетит и на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T04:20
2024-06-05T04:42
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УЛАН-УДЭ, 5 июн – РИА Новости. Хирурги республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Бурятии спасли женщину, у которой по неизвестной причине на два месяца пропал аппетит и на этом фоне вес снизился на 45 килограммов, сообщила пресс-служба больницы."Уникальный клинический случай произошел недавно в хирургическом отделении Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко. По словам пациентки, на фоне полного благополучия у нее развилась многократная рвота, пропал аппетит, она буквально перестала есть. Так продолжалось в течение двух месяцев", — говорится в сообщении. За это время пациентка прошла консультации разных специалистов и сделала всевозможные исследования, в том числе и на рак. "В результате было обнаружено критическое сужение выходного отдела желудка — пища уже практически не поступала, а вес снизился почти в два раза до 45 килограммов", — отметили в медучреждении. По словам медиков, причину заболевания определить до конца не удалось, но из-за критического состояния пациентки было решено незамедлительно приступать к операции. Она проходила в два этапа. Во время первой операции хирурги вывели пациентке тонкую кишку на переднюю брюшную стенку для осуществления питания. Когда женщина набрала более пяти килограмм и набралась сил, врачи сделали вторую операцию — восстановили естественный путь прохождения пищи."После повторной операции пациентка начала нормально питаться и с огромной благодарностью выписалась домой. Фантастическое мастерство хирургов Владимира Очирова, Сергея Санжимитыпова, Баира Жамсаранова и забота среднего медицинского персонала сделали свое дело — жизнь была спасена", — отметили в больнице.
https://ria.ru/20240526/operatsiya-1948445781.html
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Хорошие новости, Россия
Бурятские хирурги спасли женщину, у которой на два месяца пропал аппетит

В Бурятии хирурги спасли женщину, у которой на два месяца пропал аппетит

© РИА Новости / Кирилл ШипицинКислородная маска в операционной
Кислородная маска в операционной - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Кислородная маска в операционной. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 июн – РИА Новости. Хирурги республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко в Бурятии спасли женщину, у которой по неизвестной причине на два месяца пропал аппетит и на этом фоне вес снизился на 45 килограммов, сообщила пресс-служба больницы.
"Уникальный клинический случай произошел недавно в хирургическом отделении Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко. По словам пациентки, на фоне полного благополучия у нее развилась многократная рвота, пропал аппетит, она буквально перестала есть. Так продолжалось в течение двух месяцев", — говорится в сообщении.
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За это время пациентка прошла консультации разных специалистов и сделала всевозможные исследования, в том числе и на рак. "В результате было обнаружено критическое сужение выходного отдела желудка — пища уже практически не поступала, а вес снизился почти в два раза до 45 килограммов", — отметили в медучреждении.
По словам медиков, причину заболевания определить до конца не удалось, но из-за критического состояния пациентки было решено незамедлительно приступать к операции. Она проходила в два этапа. Во время первой операции хирурги вывели пациентке тонкую кишку на переднюю брюшную стенку для осуществления питания. Когда женщина набрала более пяти килограмм и набралась сил, врачи сделали вторую операцию — восстановили естественный путь прохождения пищи.
"После повторной операции пациентка начала нормально питаться и с огромной благодарностью выписалась домой. Фантастическое мастерство хирургов Владимира Очирова, Сергея Санжимитыпова, Баира Жамсаранова и забота среднего медицинского персонала сделали свое дело — жизнь была спасена", — отметили в больнице.
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