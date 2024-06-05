https://ria.ru/20240605/oon-1950755869.html

В ООН рассказали, как изменится глобальная температура за пять лет

В ООН рассказали, как изменится глобальная температура за пять лет - РИА Новости, 05.06.2024

В ООН рассказали, как изменится глобальная температура за пять лет

Вероятность того, что глобальная температура в течение следующих пяти лет временно превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, составляет 80%, говорится в РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:40

2024-06-05T17:40

2024-06-05T17:40

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в мире

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ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Вероятность того, что глобальная температура в течение следующих пяти лет временно превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, составляет 80%, говорится в опубликованном докладе на сайте Всемирной метеорологической организации (МОМ) при ООН. "Существует 80% вероятность того, что среднегодовая глобальная температура временно превысит на 1,5°C доиндустриальный уровень по крайней мере в течение одного из следующих пяти лет. Это серьезное предупреждение о том, что мы все больше приближаемся к целям, поставленным в Парижском соглашении об изменении климата, в котором говорится о долгосрочном повышении температуры в течение десятилетий, а не от одного до пяти лет", - сказано в документе.Согласно прогнозам организации, средняя глобальная приповерхностная температура каждый год в период с 2024 по 2028 год будет на 1,1-1,9°C выше, чем в 1850-1900 годы, также существует 86% вероятность того, что в этот период будет установлен по крайней мере один годовой температурный рекорд. В настоящее время самым теплым годом в истории считается 2023 год. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. По прогнозу Всемирной метеорологической организации при ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Такое явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений, которая началась летом 2023 года, заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.

https://ria.ru/20240530/mchs-1949372894.html

https://ria.ru/20240112/klimat-1921056798.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

париж, сша, китай, оон, всемирная метеорологическая организация, в мире