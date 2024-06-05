https://ria.ru/20240605/oon-1950755869.html
В ООН рассказали, как изменится глобальная температура за пять лет
В ООН рассказали, как изменится глобальная температура за пять лет - РИА Новости, 05.06.2024
В ООН рассказали, как изменится глобальная температура за пять лет
Вероятность того, что глобальная температура в течение следующих пяти лет временно превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, составляет 80%, говорится в РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:40
2024-06-05T17:40
2024-06-05T17:40
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ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Вероятность того, что глобальная температура в течение следующих пяти лет временно превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, составляет 80%, говорится в опубликованном докладе на сайте Всемирной метеорологической организации (МОМ) при ООН. "Существует 80% вероятность того, что среднегодовая глобальная температура временно превысит на 1,5°C доиндустриальный уровень по крайней мере в течение одного из следующих пяти лет. Это серьезное предупреждение о том, что мы все больше приближаемся к целям, поставленным в Парижском соглашении об изменении климата, в котором говорится о долгосрочном повышении температуры в течение десятилетий, а не от одного до пяти лет", - сказано в документе.Согласно прогнозам организации, средняя глобальная приповерхностная температура каждый год в период с 2024 по 2028 год будет на 1,1-1,9°C выше, чем в 1850-1900 годы, также существует 86% вероятность того, что в этот период будет установлен по крайней мере один годовой температурный рекорд. В настоящее время самым теплым годом в истории считается 2023 год. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. По прогнозу Всемирной метеорологической организации при ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Такое явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений, которая началась летом 2023 года, заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
https://ria.ru/20240530/mchs-1949372894.html
https://ria.ru/20240112/klimat-1921056798.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, сша, китай, оон, всемирная метеорологическая организация, в мире
Наука, Париж, США, Китай, ООН, Всемирная метеорологическая организация, В мире
В ООН рассказали, как изменится глобальная температура за пять лет
ООН: температура за пять лет превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса
ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Вероятность того, что глобальная температура в течение следующих пяти лет временно превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, составляет 80%, говорится в опубликованном докладе на сайте Всемирной метеорологической организации (МОМ) при ООН.
"Существует 80% вероятность того, что среднегодовая глобальная температура временно превысит на 1,5°C доиндустриальный уровень по крайней мере в течение одного из следующих пяти лет. Это серьезное предупреждение о том, что мы все больше приближаемся к целям, поставленным в Парижском соглашении об изменении климата, в котором говорится о долгосрочном повышении температуры в течение десятилетий, а не от одного до пяти лет", - сказано в документе.
Согласно прогнозам организации, средняя глобальная приповерхностная температура каждый год в период с 2024 по 2028 год будет на 1,1-1,9°C выше, чем в 1850-1900 годы, также существует 86% вероятность того, что в этот период будет установлен по крайней мере один годовой температурный рекорд. В настоящее время самым теплым годом в истории считается 2023 год.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже
. Документ подписали 175 стран, в том числе США
, Китай
и Россия
.
По прогнозу Всемирной метеорологической организации
при ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в следующие пять лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор - смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Такое явление повлияет не только на среднюю температуру на планете, но и на режим выпадения осадков. Особенность смены фаз течений, которая началась летом 2023 года, заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.