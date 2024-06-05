https://ria.ru/20240605/oon-1950563533.html
Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР
Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024
Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР
Совбез ООН может рассмотреть в июле вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР, Россия будет оказывать стране содействие в вопросе... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:02
2024-06-05T09:02
2024-06-05T09:02
в мире
цар
россия
банги
александр бикантов
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совбез ООН может рассмотреть в июле вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР, Россия будет оказывать стране содействие в вопросе окончательного его снятия, сообщил РИА новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "Обсуждение вопроса оружейного эмбарго в отношении ЦАР в СБ ООН обычно происходит в июле", - сообщил он. По словам Бикантова, Банги заинтересован в полном снятии ограничений на поставки вооружений. "Даже уведомительный порядок здесь рассматривают как унизительный и несправедливый. Ведь он не распространяется на незаконные вооружённые формирования", - пояснил посол России. Он заметил, что страны Запада традиционно выступают против отмены режима эмбарго. "Москва, без сомнения, будет оказывать содействие Банги в вопросе окончательного снятия эмбарго", - заключил он.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html
https://ria.ru/20231223/bansroft-1917621681.html
цар
россия
банги
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_7b1f14be495644a18aed135a86c4848c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цар, россия, банги, александр бикантов, оон, совет безопасности оон
В мире, ЦАР, Россия, Банги, Александр Бикантов, ООН, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР
Бикантов: СБ ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР в июле
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совбез ООН может рассмотреть в июле вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР, Россия будет оказывать стране содействие в вопросе окончательного его снятия, сообщил РИА новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
"Обсуждение вопроса оружейного эмбарго в отношении ЦАР в СБ ООН обычно происходит в июле", - сообщил он.
По словам Бикантова, Банги
заинтересован в полном снятии ограничений на поставки вооружений.
«
"Даже уведомительный порядок здесь рассматривают как унизительный и несправедливый. Ведь он не распространяется на незаконные вооружённые формирования", - пояснил посол России.
Он заметил, что страны Запада традиционно выступают против отмены режима эмбарго.
"Москва, без сомнения, будет оказывать содействие Банги в вопросе окончательного снятия эмбарго", - заключил он.