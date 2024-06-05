https://ria.ru/20240605/oon-1950563533.html

Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР

Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024

Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР

Совбез ООН может рассмотреть в июле вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР, Россия будет оказывать стране содействие в вопросе... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:02

2024-06-05T09:02

2024-06-05T09:02

в мире

цар

россия

банги

александр бикантов

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совбез ООН может рассмотреть в июле вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР, Россия будет оказывать стране содействие в вопросе окончательного его снятия, сообщил РИА новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "Обсуждение вопроса оружейного эмбарго в отношении ЦАР в СБ ООН обычно происходит в июле", - сообщил он. По словам Бикантова, Банги заинтересован в полном снятии ограничений на поставки вооружений. "Даже уведомительный порядок здесь рассматривают как унизительный и несправедливый. Ведь он не распространяется на незаконные вооружённые формирования", - пояснил посол России. Он заметил, что страны Запада традиционно выступают против отмены режима эмбарго. "Москва, без сомнения, будет оказывать содействие Банги в вопросе окончательного снятия эмбарго", - заключил он.

https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html

https://ria.ru/20231223/bansroft-1917621681.html

цар

россия

банги

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, россия, банги, александр бикантов, оон, совет безопасности оон