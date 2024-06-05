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Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024
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09:02 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/oon-1950563533.html
Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР
Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР - РИА Новости, 05.06.2024
Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР
Совбез ООН может рассмотреть в июле вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР, Россия будет оказывать стране содействие в вопросе... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:02
2024-06-05T09:02
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совбез ООН может рассмотреть в июле вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР, Россия будет оказывать стране содействие в вопросе окончательного его снятия, сообщил РИА новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. "Обсуждение вопроса оружейного эмбарго в отношении ЦАР в СБ ООН обычно происходит в июле", - сообщил он. По словам Бикантова, Банги заинтересован в полном снятии ограничений на поставки вооружений. "Даже уведомительный порядок здесь рассматривают как унизительный и несправедливый. Ведь он не распространяется на незаконные вооружённые формирования", - пояснил посол России. Он заметил, что страны Запада традиционно выступают против отмены режима эмбарго. "Москва, без сомнения, будет оказывать содействие Банги в вопросе окончательного снятия эмбарго", - заключил он.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html
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в мире, цар, россия, банги, александр бикантов, оон, совет безопасности оон
В мире, ЦАР, Россия, Банги, Александр Бикантов, ООН, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР

Бикантов: СБ ООН может рассмотреть вопрос снятия оружейного эмбарго в ЦАР в июле

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Совбез ООН может рассмотреть в июле вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР, Россия будет оказывать стране содействие в вопросе окончательного его снятия, сообщил РИА новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
"Обсуждение вопроса оружейного эмбарго в отношении ЦАР в СБ ООН обычно происходит в июле", - сообщил он.
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По словам Бикантова, Банги заинтересован в полном снятии ограничений на поставки вооружений.
«
"Даже уведомительный порядок здесь рассматривают как унизительный и несправедливый. Ведь он не распространяется на незаконные вооружённые формирования", - пояснил посол России.
Он заметил, что страны Запада традиционно выступают против отмены режима эмбарго.
"Москва, без сомнения, будет оказывать содействие Банги в вопросе окончательного снятия эмбарго", - заключил он.
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В миреЦАРРоссияБангиАлександр БикантовООНСовет Безопасности ООН
 
 
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