https://ria.ru/20240605/obstrely-1950561406.html

В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали восемь человек

В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали восемь человек - РИА Новости, 05.06.2024

В Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали восемь человек

Восемь мирных жителей Белгородской области пострадали при обстрелах со стороны Украины за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:52

2024-06-05T08:52

2024-06-05T08:52

происшествия

украина

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Восемь мирных жителей Белгородской области пострадали при обстрелах со стороны Украины за прошедшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Много было атак со стороны вооруженных сил Украины. Дроны, беспилотные летательные аппараты, обстрелы. Восемь человек у нас раненых среди мирных жителей. Всем им оказывается вся необходимая помощь. Если будет нужно, то в соответствии с их состоянием будем отправлять их в Москву", - написал Гладков. Глава региона подчеркнул, что на данный момент все пострадавшие находятся под наблюдением опытных врачей, которые располагают необходимыми лекарственными препаратами и оборудованием. Во вторник сообщалось о семи пострадавших жителях. По информации губернатора, четыре человека были ранены при атаках украинских дронов в городе Шебекино. В селе Головчино Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства на крыльцо штаба по восстановлению жилья пострадали двое мирных жителей. Водитель автобуса сельхозпредприятия был ранен при атаке беспилотника в селе Байцуры Борисовского района.

https://ria.ru/20240604/bespilotniki-1950434964.html

https://ria.ru/20240526/obstrely-1948504319.html

украина

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков