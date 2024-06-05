https://ria.ru/20240605/nato-1950834911.html

Венгрия хочет договориться с НАТО о неучастии в конфликте с Россией

Венгрия хочет договориться с НАТО о неучастии в конфликте с Россией - РИА Новости, 05.06.2024

Венгрия хочет договориться с НАТО о неучастии в конфликте с Россией

Венгрия хочет заключить с новым генеральным секретарем НАТО договор о том, что Будапешт не будет участвовать в операциях против России на Украине, оставаясь... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T23:13

2024-06-05T23:13

2024-06-05T23:13

в мире

венгрия

украина

будапешт

виктор орбан

марк рютте

петер сийярто

нато

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БУДАПЕШТ, 5 июн - РИА Новости. Венгрия хочет заключить с новым генеральным секретарем НАТО договор о том, что Будапешт не будет участвовать в операциях против России на Украине, оставаясь членом альянса, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарем, что мы не будем участвовать в украинских операциях НАТО против русских, даже являясь членами НАТО. Мы сохраним свое членство, но вне территории НАТО мы участвовать в военных действиях не хотим, у нас должна быть возможность для этого", - заявил Орбан в интервью изданию Mandiner. По его словам, юридически у Венгрии такое право есть, однако оно должно быть "политически принятым". Орбан добавил, что одна из претензий Венгрии к кандидатуре премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО заключается в том, что он выступает "за обязательное участие всех стран-членов в военных операциях за пределами территории альянса". Ранее Орбан заявил, что юристы сейчас работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла не принимать участие в деятельности альянса вне его территории. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО таким образом "сползает" в конфликт.

https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950715079.html

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в мире, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, марк рютте, петер сийярто, нато