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В Москве ужесточат штрафы за неоплату проезда по платным дорогам - РИА Новости, 05.06.2024
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14:17 05.06.2024 (обновлено: 14:25 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/moskva-1950680318.html
В Москве ужесточат штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
В Москве ужесточат штрафы за неоплату проезда по платным дорогам - РИА Новости, 05.06.2024
В Москве ужесточат штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
Московская городская Дума приняла законопроект о повышении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам, нарушители будут платить от 3 до 15 тысяч рублей,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:17
2024-06-05T14:25
общество
авто
москва
степан орлов
московская городская дума
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московская городская Дума приняла законопроект о повышении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам, нарушители будут платить от 3 до 15 тысяч рублей, такое решение приняли в ходе пленарного заседания МГД в среду. Как сообщил депутат МГД и редактор проекта Степан Орлов, отдельную статью "Несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования, а также платным участкам автомобильных дорог общего пользования" необходимо ввести в городской Кодекс об административных правонарушениях в рамках развития норм федерального законодательства. "Речь идет о региональных дорогах, то есть в Москве - это Московский скоростной диаметр и проспект Багратион. Предлагается следующий административный штраф на граждан в размере 3 тысяч рублей, на юридических лиц - 10 тысяч рублей... За такое правонарушение, за неоплату грузовым транспортом и автобусами предлагается административный штраф на граждан в размере 5 тысяч рублей, на юридический лиц - 15 тысяч рублей", - сказал Орлов во время заседания МГД. Также в рамках законопроекта предложили внести 2 примечания в данную статью. Так, автомобилист, который не внес плату за проезд по вышеуказанным территориям, может в течении 20 дней после получения уведомления о нарушении заплатить за проезд. "Если он укладывается в этот 20-дневный срок, то, таким образом, он освобождается от штрафа и административное дело закрывается", - пояснил Орлов. Согласно второму примечанию, штрафовать на платном участке в течение суток автомобилиста будут только один раз. "То есть если его зафиксировала камера на платном участке 2 раза и более, все равно штраф он заплатит только один раз в течении суток", - отметил Орлов. По словам депутата, данные изменения в федеральный КоАП вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20240605/mosgorduma-1950627579.html
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общество, авто, москва, степан орлов, московская городская дума
Общество, Авто, Москва, Степан Орлов, Московская городская дума
В Москве ужесточат штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Мосгордума повысила штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУказатель на платную дорогу
Указатель на платную дорогу - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Указатель на платную дорогу. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Московская городская Дума приняла законопроект о повышении штрафов за неоплату проезда по платным дорогам, нарушители будут платить от 3 до 15 тысяч рублей, такое решение приняли в ходе пленарного заседания МГД в среду.
Как сообщил депутат МГД и редактор проекта Степан Орлов, отдельную статью "Несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования, а также платным участкам автомобильных дорог общего пользования" необходимо ввести в городской Кодекс об административных правонарушениях в рамках развития норм федерального законодательства.
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"Речь идет о региональных дорогах, то есть в Москве - это Московский скоростной диаметр и проспект Багратион. Предлагается следующий административный штраф на граждан в размере 3 тысяч рублей, на юридических лиц - 10 тысяч рублей... За такое правонарушение, за неоплату грузовым транспортом и автобусами предлагается административный штраф на граждан в размере 5 тысяч рублей, на юридический лиц - 15 тысяч рублей", - сказал Орлов во время заседания МГД.
Также в рамках законопроекта предложили внести 2 примечания в данную статью. Так, автомобилист, который не внес плату за проезд по вышеуказанным территориям, может в течении 20 дней после получения уведомления о нарушении заплатить за проезд. "Если он укладывается в этот 20-дневный срок, то, таким образом, он освобождается от штрафа и административное дело закрывается", - пояснил Орлов.
Согласно второму примечанию, штрафовать на платном участке в течение суток автомобилиста будут только один раз. "То есть если его зафиксировала камера на платном участке 2 раза и более, все равно штраф он заплатит только один раз в течении суток", - отметил Орлов.
По словам депутата, данные изменения в федеральный КоАП вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
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