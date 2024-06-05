https://ria.ru/20240605/modi-1950785988.html

Моди поблагодарил Путина за поздравления с победой на выборах в парламент

Моди поблагодарил Путина за поздравления с победой на выборах в парламент - РИА Новости, 05.06.2024

Моди поблагодарил Путина за поздравления с победой на выборах в парламент

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления c победой на выборах в парламент. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:24

2024-06-05T19:24

2024-06-05T19:24

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россия

нарендра моди

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бхаратия джаната парти

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления c победой на выборах в парламент. "Благодарю президента Путина за его звонок, чтобы передать теплые пожелания и поздравления народу Индии за его рекордное участие во всеобщих выборах и успех "Национально-демократического альянса". Мы подчеркнули нашу общую приверженность дальнейшему укреплению особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией", - сообщил Моди, опубликовавший свой ответ в соцсети X. Ранее в среду президент России поздравил Моди с успехом "Индийской народной партии" ("Бхаратия джаната парти") на завершившихся всеобщих парламентских выборах. Как сообщает Кремль, Моди также была направлена телеграмма, в которой Владимир Путин, в частности, отметил, что интересам дружественных народов России и Индии отвечает дальнейшее наращивание традиционного взаимовыгодного сотрудничества, наполнение его новым содержанием. Президент России также подчеркнул, что Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Нью-Дели. По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным. Ожидается, что в среду вечером, после заседания "Национально-демократического альянса", Моди встретится с президентом Индии Драупади Мурму и подаст заявку на формирование нового правительства. По данным источников, вместе с Моди президента Индии посетят главы входящих в альянс партий "Телугу Десам" Чандрабабу Найду и "Джаната Дал" Нитиш Кумар. Ранее в среду Моди получил поддержку "Национально-демократического альянса" для формирования правительства Индии и был избран лидером этого политического объединения. На встрече присутствовали лидеры всех входящих в альянс 21 партии, они единогласно избрали Моди лидером объединения.

https://ria.ru/20240605/putin-1950753093.html

https://ria.ru/20240605/razgovor-1950749729.html

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в мире, индия, россия, нарендра моди, владимир путин, бхаратия джаната парти