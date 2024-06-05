Байден поздравил Моди с победой на выборах
Байден поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах в Индии
© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его альянса на выборах в нижнюю палату парламента страны.
"Поздравляем премьер-министра Нарендру Моди и Национальный демократический альянс с победой", - написал Байден в соцсети Х. К поздравлением также присоединился и госдепартамент, отметив, что США ожидают продолжения сотрудничества с Индией.
По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.