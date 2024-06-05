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Байден поздравил Моди с победой на выборах - РИА Новости, 05.06.2024
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19:13 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/modi-1950783875.html
Байден поздравил Моди с победой на выборах
Байден поздравил Моди с победой на выборах - РИА Новости, 05.06.2024
Байден поздравил Моди с победой на выборах
Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его альянса на выборах в нижнюю палату парламента страны. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:13
2024-06-05T19:13
в мире
индия
сша
нарендра моди
джо байден
бхаратия джаната парти
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его альянса на выборах в нижнюю палату парламента страны. "Поздравляем премьер-министра Нарендру Моди и Национальный демократический альянс с победой", - написал Байден в соцсети Х. К поздравлением также присоединился и госдепартамент, отметив, что США ожидают продолжения сотрудничества с Индией. По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
https://ria.ru/20240605/indiya-1950527353.html
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в мире, индия, сша, нарендра моди, джо байден, бхаратия джаната парти
В мире, Индия, США, Нарендра Моди, Джо Байден, Бхаратия Джаната Парти
Байден поздравил Моди с победой на выборах

Байден поздравил Моди с победой его партии на парламентских выборах в Индии

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его альянса на выборах в нижнюю палату парламента страны.
"Поздравляем премьер-министра Нарендру Моди и Национальный демократический альянс с победой", - написал Байден в соцсети Х. К поздравлением также присоединился и госдепартамент, отметив, что США ожидают продолжения сотрудничества с Индией.
По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал
Вчера, 08:00
 
В миреИндияСШАНарендра МодиДжо БайденБхаратия Джаната Парти
 
 
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