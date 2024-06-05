Моди подаст заявку на формирование нового правительства Индии
NDTV: Моди в среду подаст заявку на формирование нового правительства Индии
Премьер-министр Индии . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн – РИА Новости. Нарендра Моди, ушедший в среду в отставку с поста премьера Индии, после сегодняшнего заседания возглавляемого его партией "Национально-демократического альянса" подаст заявку на формирование нового правительства страны, сообщает телеканал NDTV.
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"Ожидается, что после заседания "Национально-демократического альянса" Моди встретится с президентом Индии Драупади Мурму и подаст заявку на формирование правительства", - сообщает телеканал.
Отмечается, что вместе с Моди президента Индии посетят главы входящих в альянс партий "Телугу Десам" Чандрабабу Найду и "Джаната Дал" Нитиш Кумар.
Ранее в среду Моди подал в отставку в преддверии формирования нового кабинета. Согласно установленной процедуре, по итогам выборов в парламент премьер-министр и кабинет министров Индии должны подать в отставку, но исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
Второе крупнейшее политическое объединение на прошедших выборах – созданный оппозицией "Индийский национальный инклюзивный альянс развития" получит в новом парламенте 234 места, не сумев набрать парламентского большинства. Лидирующая в альянсе партия "Индийский национальный конгресс" набрала 99 мест – почти вдвое больше, чем 52 места, которые она получила на прошлых выборах пять лет назад.
Как сообщалось ранее, ожидается, что Моди 8 июня принесет присягу и в третий раз подряд возглавит правительство Индии. Тем самым он станет первым лидером Индии, проработавшим на посту премьера три срока со времен первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру. -0-