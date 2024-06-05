https://ria.ru/20240605/modi-1950621593.html
Премьер Индии подал в отставку
Премьер Индии подал в отставку - РИА Новости, 05.06.2024
Премьер Индии подал в отставку
Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился в среду днем с президентом Индии Драупади Мурму и подал в отставку, сообщил секретариат президента. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:09
2024-06-05T12:09
2024-06-05T18:11
в мире
индия
нарендра моди
бхаратия джаната парти
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился в среду днем с президентом Индии Драупади Мурму и подал в отставку, сообщил секретариат президента."Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент приняла отставку и обратилась к Нарендре Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства", — говорится в сообщении.По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
https://ria.ru/20240605/indiya-1950527353.html
https://ria.ru/20240604/alyans-1950350705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, нарендра моди, бхаратия джаната парти
В мире, Индия, Нарендра Моди, Бхаратия Джаната Парти
Премьер Индии подал в отставку
Премьер Индии Моди подал в отставку перед формированием нового правительства
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился в среду днем с президентом Индии Драупади Мурму и подал в отставку, сообщил секретариат президента.
"Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент приняла отставку и обратилась к Нарендре Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства", — говорится в сообщении.
Согласно установленной процедуре, по итогам выборов в парламент премьер-министр и кабинет министров Индии должны подать в отставку, но исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.
По итогам состоявшихся в Индии выборов партия Моди "Бхаратия джаната парти
" получила 240 мест в парламенте, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543.
Вместе с тем с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.