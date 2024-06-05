https://ria.ru/20240605/model-1950787683.html

Новую модель обслуживания подготовили банки для клиентов малого бизнеса

Новую модель обслуживания подготовили банки для клиентов малого бизнеса - РИА Новости, 05.06.2024

Новую модель обслуживания подготовили банки для клиентов малого бизнеса

Новую модель обслуживания клиентов малого бизнеса внедряет ВТБ, сообщил член правления банка Руслан Еременко. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:34

2024-06-05T19:34

2024-06-05T19:34

пмэф-2024

россия

василий осьмаков

павел самиев

втб (банк)

пмэф

малый бизнес

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Новую модель обслуживания клиентов малого бизнеса внедряет ВТБ, сообщил член правления банка Руслан Еременко. Заявление прозвучало в среду на ПМЭФ–2024 в ходе сессии "Время новых подходов в работе со средним и малым бизнесом". Сейчас за каждым клиентом среднего и малого бизнеса закреплен персональный менеджер, который готов оказать комплексную поддержку бизнеса, подобрать индивидуальные условия по продуктам и помогать с оформлением услуг и любыми другими вопросами. Завершить внедрение новой модели обслуживания во всех регионах в банке собираются в ближайшие месяцы. В ходе дискуссии Еременко отметил, что наличие персонального обслуживания – важный фактор для роста клиентской удовлетворенности банковским сервисом. С помощью такой модели обслуживания можно повысить этот показатель более чем на треть. "Для малого бизнеса сегодня важны не столько отдельные банковские продукты, сколько профессиональная экспертиза и рекомендация лучшего решения для его задач", – сказал Еременко. Кроме того, он отметил, что внутренний рынок можно оценивать как окно возможностей для МСП. В свою очередь, владелец ГК "ЭПОТОС" Елена Чащина рассказала, как компания перешла из малого бизнеса в крупный. "В 2018 году, когда мы взяли первый транш ВТБ, мы были "малышками", а в отчете, который мы сдали за 2023 год, мы попали в крупный бизнес", – сказала Чащина. По ее словам, с банками выгоднее сотрудничать на длительной основе, именно такой формат взаимодействия и должен развиваться в регионах. Сессия "Время новых подходов к СМБ" прошла в среду в рамках IX Российского форума малого и среднего предпринимательства на ПМЭФ-2024. В мероприятии приняли участие заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, владелец ГК "ЭПОТОС" Елена Чащина, член правления ВТБ Руслан Еременко и председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев. Эксперты обсудили вопросы развития бизнеса в регионах, изменения в сфере международной логистики и расчетов в дружественных валютах, а также актуальные потребности предпринимателей. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/kostin-1950563730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, василий осьмаков, павел самиев, втб (банк), пмэф, малый бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)