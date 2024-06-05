https://ria.ru/20240605/mo-1950655713.html
В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли до 40 человек за сутки
В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли до 40 человек за сутки - РИА Новости, 05.06.2024
В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли до 40 человек за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, противник потерял за сутки до 40 военных, две бронемашины, шесть... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:17
2024-06-05T13:17
2024-06-05T13:22
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, противник потерял за сутки до 40 военных, две бронемашины, шесть автомобилей, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки Запорожской области и Новокаиры Херсонской области."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и 122 мм установка залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сводке.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли до 40 человек за сутки
МО: "Днепр" уничтожил за сутки до 40 солдат ВСУ, 2 бронемашины и 6 автомобилей
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, противник потерял за сутки до 40 военных, две бронемашины, шесть автомобилей, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике формирований 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Пятихатки Запорожской области и Новокаиры Херсонской области.
"Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 152 мм гаубицы Д-20, 152 мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", 122 мм гаубица Д-30 и 122 мм установка залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сводке.