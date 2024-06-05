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Мишустин пообещал создать комфортные условия жизни во всех регионах - РИА Новости, 05.06.2024
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15:58 05.06.2024 (обновлено: 16:23 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/mishustin-1950716062.html
Мишустин пообещал создать комфортные условия жизни во всех регионах
Мишустин пообещал создать комфортные условия жизни во всех регионах - РИА Новости, 05.06.2024
Мишустин пообещал создать комфортные условия жизни во всех регионах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин продолжит работу по созданию комфортных условий жизни во всех регионах страны, а также равных... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:58
2024-06-05T16:23
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин продолжит работу по созданию комфортных условий жизни во всех регионах страны, а также равных условий для самореализации россиян в регионах. "Будем и дальше делать все необходимое, чтобы создавать равные условия для самореализации граждан и комфортной жизни на территории всей страны", - отметил Мишустин на заседании Правительства.
https://rsport.ria.ru/20240410/kanchelskis-1939093502.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин пообещал создать комфортные условия жизни во всех регионах

Мишустин: продолжим создавать комфортные условия жизни во всех регионах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 5 июня 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 5 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 5 июня 2024
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин продолжит работу по созданию комфортных условий жизни во всех регионах страны, а также равных условий для самореализации россиян в регионах.
"Будем и дальше делать все необходимое, чтобы создавать равные условия для самореализации граждан и комфортной жизни на территории всей страны", - отметил Мишустин на заседании Правительства.
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ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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