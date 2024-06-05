https://ria.ru/20240605/mishustin-1950716062.html

Мишустин пообещал создать комфортные условия жизни во всех регионах

Мишустин пообещал создать комфортные условия жизни во всех регионах - РИА Новости, 05.06.2024

Мишустин пообещал создать комфортные условия жизни во всех регионах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин продолжит работу по созданию комфортных условий жизни во всех регионах страны, а также равных... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:58

2024-06-05T15:58

2024-06-05T16:23

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин продолжит работу по созданию комфортных условий жизни во всех регионах страны, а также равных условий для самореализации россиян в регионах. "Будем и дальше делать все необходимое, чтобы создавать равные условия для самореализации граждан и комфортной жизни на территории всей страны", - отметил Мишустин на заседании Правительства.

https://rsport.ria.ru/20240410/kanchelskis-1939093502.html

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общество, россия, михаил мишустин