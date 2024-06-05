https://ria.ru/20240605/mid-1950762593.html

МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности

МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности - РИА Новости, 05.06.2024

МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности

Риски превращения Прибалтики и Северной Европы в зону повышенной напряженности растут из-за враждебных действий властей стран этих регионов в попытке... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:57

2024-06-05T17:57

2024-06-05T17:57

россия

финляндия

швеция

владимир титов

нато

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Риски превращения Прибалтики и Северной Европы в зону повышенной напряженности растут из-за враждебных действий властей стран этих регионов в попытке "сдерживать" Россию, а также вступления в НАТО Финляндии и Швеции, говорится в сообщении на сайте МИД России. Отмечается, что 5 июня в Калининграде под руководством первого замминистра иностранных дел России Владимира Титова состоялось региональное совещание руководителей посольств России в Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литве, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. "Констатировано, что власти этих стран продолжают осуществлять враждебный курс в попытке "сдерживать" Россию и добиваться дальнейшего разрыва естественных связей с нами. Дополнительным фактором, меняющим военно-политическую обстановку в Балтийско-Арктическом регионе, стало вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Тем самым усугубляются риски превращения этой части евразийского континента в зону повышенной напряженности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/isterika-1948029992.html

россия

финляндия

швеция

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россия, финляндия, швеция, владимир титов, нато