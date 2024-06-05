https://ria.ru/20240605/mid-1950762593.html
МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности
МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности - РИА Новости, 05.06.2024
МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности
Риски превращения Прибалтики и Северной Европы в зону повышенной напряженности растут из-за враждебных действий властей стран этих регионов в попытке... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:57
2024-06-05T17:57
2024-06-05T17:57
россия
финляндия
швеция
владимир титов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Риски превращения Прибалтики и Северной Европы в зону повышенной напряженности растут из-за враждебных действий властей стран этих регионов в попытке "сдерживать" Россию, а также вступления в НАТО Финляндии и Швеции, говорится в сообщении на сайте МИД России. Отмечается, что 5 июня в Калининграде под руководством первого замминистра иностранных дел России Владимира Титова состоялось региональное совещание руководителей посольств России в Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литве, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии. "Констатировано, что власти этих стран продолжают осуществлять враждебный курс в попытке "сдерживать" Россию и добиваться дальнейшего разрыва естественных связей с нами. Дополнительным фактором, меняющим военно-политическую обстановку в Балтийско-Арктическом регионе, стало вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Тем самым усугубляются риски превращения этой части евразийского континента в зону повышенной напряженности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/isterika-1948029992.html
россия
финляндия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, швеция, владимир титов, нато
Россия, Финляндия, Швеция, Владимир Титов, НАТО
МИД заявил о рисках превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности
МИД: риски превращения Прибалтики в зону повышенной напряженности растут