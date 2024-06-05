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В Омске локализовали пожар в ресторане

В Омске локализовали пожар в ресторане - РИА Новости, 05.06.2024

В Омске локализовали пожар в ресторане

Пожар в ресторане в Омске локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:22

2024-06-05T12:22

2024-06-05T12:22

происшествия

коммерческая недвижимость

омск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар в ресторане в Омске локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана горит в Омске на площади 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. "В Омске огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 400 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/pozhar-1913432318.html

омск

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происшествия, коммерческая недвижимость, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)