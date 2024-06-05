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В Омске локализовали пожар в ресторане
В Омске локализовали пожар в ресторане - РИА Новости, 05.06.2024
В Омске локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Омске локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:22
2024-06-05T12:22
2024-06-05T12:22
происшествия
коммерческая недвижимость
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар в ресторане в Омске локализован на 400 квадратных метрах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана горит в Омске на площади 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. "В Омске огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 400 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске локализовали пожар в ресторане
МЧС: пожар в ресторане в Омске локализовали на 400 квадратных метрах