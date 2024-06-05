Макрон поедет в Швейцарию на саммит по Украине, пишут СМИ
AFP: Елисейский дворец подтвердил участие Макрона в саммите по Украине
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил в среду, что президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, передает агентство Франс Пресс.
"Президент Франции Эммануэль Макрон "примет участие" в мирной конференции по Украине, которая должна пройти в середине июня", - пишет СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. Как отметили в канцелярии президента, Франция намерена оказывать Украине не только "долгосрочную" военную поддержку, но и "оказывать политическую и дипломатическую поддержку".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.