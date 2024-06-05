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Макрон поедет в Швейцарию на саммит по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 05.06.2024 (обновлено: 19:39 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/makron-1950784395.html
Макрон поедет в Швейцарию на саммит по Украине, пишут СМИ
Макрон поедет в Швейцарию на саммит по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 05.06.2024
Макрон поедет в Швейцарию на саммит по Украине, пишут СМИ
Елисейский дворец подтвердил в среду, что президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:14
2024-06-05T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил в среду, что президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, передает агентство Франс Пресс."Президент Франции Эммануэль Макрон "примет участие" в мирной конференции по Украине, которая должна пройти в середине июня", - пишет СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. Как отметили в канцелярии президента, Франция намерена оказывать Украине не только "долгосрочную" военную поддержку, но и "оказывать политическую и дипломатическую поддержку".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html
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в мире, украина, швейцария, эммануэль макрон, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Эммануэль Макрон, Франция
Макрон поедет в Швейцарию на саммит по Украине, пишут СМИ

AFP: Елисейский дворец подтвердил участие Макрона в саммите по Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Елисейский дворец подтвердил в среду, что президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, передает агентство Франс Пресс.
"Президент Франции Эммануэль Макрон "примет участие" в мирной конференции по Украине, которая должна пройти в середине июня", - пишет СМИ со ссылкой на Елисейский дворец. Как отметили в канцелярии президента, Франция намерена оказывать Украине не только "долгосрочную" военную поддержку, но и "оказывать политическую и дипломатическую поддержку".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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1 июня, 08:00
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияЭммануэль МакронФранция
 
 
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