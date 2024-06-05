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В районе посольства США в Ливане произошла стрельба - РИА Новости, 05.06.2024
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09:29 05.06.2024 (обновлено: 09:48 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/livan-1950568413.html
В районе посольства США в Ливане произошла стрельба
В районе посольства США в Ливане произошла стрельба - РИА Новости, 05.06.2024
В районе посольства США в Ливане произошла стрельба
Сириец открыл огонь по посольству США в пригороде Бейрута, стрелявший был ранен и задержан ливанскими военными, говорится в заявлении армии Ливана. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:29
2024-06-05T09:48
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КАИР, 5 июн - РИА Новости. Сириец открыл огонь по посольству США в пригороде Бейрута, стрелявший был ранен и задержан ливанскими военными, говорится в заявлении армии Ливана."Американское посольство в Ливане в районе Аукар было обстреляно человеком с сирийским гражданством. Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен. Его задержали и отправили в больницу для лечения. Ведется работа над установлением обстоятельств инцидента", - сообщила ливанская армия.Ливанское агентство NNA ранее передавало, что стрельба была слышна в районе американского посольства.
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сша, ливан, в мире
США, Ливан, В мире
В районе посольства США в Ливане произошла стрельба

СМИ: в Ливане сириец открыл стрельбу в районе посольства США

© AP Photo / Hassan AmmarПосольство США в Ливане
Посольство США в Ливане - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Посольство США в Ливане. Архивное фото
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КАИР, 5 июн - РИА Новости. Сириец открыл огонь по посольству США в пригороде Бейрута, стрелявший был ранен и задержан ливанскими военными, говорится в заявлении армии Ливана.
"Американское посольство в Ливане в районе Аукар было обстреляно человеком с сирийским гражданством. Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен. Его задержали и отправили в больницу для лечения. Ведется работа над установлением обстоятельств инцидента", - сообщила ливанская армия.
Ливанское агентство NNA ранее передавало, что стрельба была слышна в районе американского посольства.
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