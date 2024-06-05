https://ria.ru/20240605/livan-1950568413.html

В районе посольства США в Ливане произошла стрельба

В районе посольства США в Ливане произошла стрельба - РИА Новости, 05.06.2024

В районе посольства США в Ливане произошла стрельба

Сириец открыл огонь по посольству США в пригороде Бейрута, стрелявший был ранен и задержан ливанскими военными, говорится в заявлении армии Ливана. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:29

2024-06-05T09:29

2024-06-05T09:48

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ливан

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КАИР, 5 июн - РИА Новости. Сириец открыл огонь по посольству США в пригороде Бейрута, стрелявший был ранен и задержан ливанскими военными, говорится в заявлении армии Ливана."Американское посольство в Ливане в районе Аукар было обстреляно человеком с сирийским гражданством. Находящиеся в этом районе военнослужащие отреагировали на источники огня, в результате стрелявший был ранен. Его задержали и отправили в больницу для лечения. Ведется работа над установлением обстоятельств инцидента", - сообщила ливанская армия.Ливанское агентство NNA ранее передавало, что стрельба была слышна в районе американского посольства.

https://ria.ru/20240513/strelba-1945490527.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, ливан, в мире