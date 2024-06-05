Ле Пен осудила Макрона за приглашение Зеленского выступить во Франции
Sud Radio: Ле Пен раскритиковала приглашение Зеленского выступить во Франции
© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Приглашение Владимиру Зеленскому выступить в Национальном собрании (нижней палате французского парламента) в пятницу свидетельствует о бедственном политическом положении французского лидера Эммануэля Макрона, заявила в среду президент фракции "Национальное объединение" (RN) в парламенте Франции Марин Ле Пен.
"Суметь попытаться извлечь выгоду из этого в избирательном поле, я нахожу это глубоко недостойным. И я думаю, что господин Зеленский здесь ни при чем, но с этой целью попросить его в последний момент приехать выступить в Национальном собрании... Эммануэль Макрон должен быть в действительно затруднительном положении, чтобы проводить подобные маневры", - сказала Ле Пен в эфире радиостанции Sud Radio.
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По ее словам, конфликт на Украине стал политическим инструментом, который президент Франции использует уже два года "почти до тошноты". В частности, выступление Зеленского в Нацсобрании в преддверии выборов в Европарламент отражает намерение Макрона манипулировать общественным мнением, добавила Ле Пен.
В преддверии выборов в Европарламент крайне правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" с большим отрывом лидирует в опросах. Согласно опросу компании Ipsos от 3 июня, за список кандидатов от партии "Национальное объединение", который возглавляет ее президент Жордана Барделля, готовы проголосовать 33% избирателей, в то время как кандидата от партии президента Эммануэля Макрона Валери Айер поддерживают лишь 16% граждан.
Очередные выборы в Европарламент состоятся 6-9 июня 2024 года, после чего обновится состав Еврокомиссии и Евросовета. Во Франции они пройдут 8-9 июня.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского в пятницу в своей резиденции в Елисейском дворце, стороны обсудят потребности Украины. До этого сообщалось, что Зеленский посетит Францию 6-7 июня по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.