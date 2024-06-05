https://ria.ru/20240605/lada-1950660702.html

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra - РИА Новости, 05.06.2024

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra

"АвтоВАЗ" презентовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) новую Lada Iskra, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:29

2024-06-05T13:29

2024-06-05T17:11

пмэф-2024

экономика

тольятти

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lada vesta

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" презентовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) новую Lada Iskra, сообщил корреспондент РИА Новости."Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды — в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", — заявил президент компании Максим Соколов.Седан представлен в красном цвете, который в палитре производителя называется "огонь". Соколов уточнил, что стоимость самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей.Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса В. По данным "АвтоВАЗа", в линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Объем инвестиций в проект — 23 миллиарда рублей.Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950631022.html

https://ria.ru/20240521/lada-1947343305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"АвтоВАЗ" представил новую модель – седан Lada Iskra "АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ свою новую модель - седан Lada Iskra. Машина представлена в красном цвете, в палитре компании он называется "огонь". В модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Инвестиции в проект составили 23 млрд рублей. 2024-06-05T13:29 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, тольятти, автоваз, lada vesta, авто, максим соколов