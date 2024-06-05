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"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:29 05.06.2024 (обновлено: 17:11 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/lada-1950660702.html
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra - РИА Новости, 05.06.2024
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra
"АвтоВАЗ" презентовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) новую Lada Iskra, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:29
2024-06-05T17:11
пмэф-2024
экономика
тольятти
автоваз
lada vesta
авто
максим соколов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" презентовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) новую Lada Iskra, сообщил корреспондент РИА Новости."Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды — в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", — заявил президент компании Максим Соколов.Седан представлен в красном цвете, который в палитре производителя называется "огонь". Соколов уточнил, что стоимость самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей.Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса В. По данным "АвтоВАЗа", в линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Объем инвестиций в проект — 23 миллиарда рублей.Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950631022.html
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"АвтоВАЗ" представил новую модель – седан Lada Iskra
"АвтоВАЗ" показал на ПМЭФ свою новую модель - седан Lada Iskra. Машина представлена в красном цвете, в палитре компании он называется "огонь". В модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Инвестиции в проект составили 23 млрд рублей.
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экономика, тольятти, автоваз, lada vesta, авто, максим соколов
ПМЭФ-2024, Экономика, Тольятти, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Авто, Максим Соколов
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra

"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ-2024 новый седан Lada Iskra

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" презентовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) новую Lada Iskra, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды — в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", — заявил президент компании Максим Соколов.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024

Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024

Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА НовостиПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
© РИА Новости
2 из 2

Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 2
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
© РИА Новости
2 из 2
Седан представлен в красном цвете, который в палитре производителя называется "огонь". Соколов уточнил, что стоимость самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей.
Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса В. По данным "АвтоВАЗа", в линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Объем инвестиций в проект — 23 миллиарда рублей.
Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти.
Автомобиль e-Niva, электрическая версия Lada Niva Travel на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ электрическую версию Lada Niva Travel
Вчера, 12:49

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский автоконцерн Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В прошлом году продажи автомобилей Lada составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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На Wildberries начали продавать автомобили Lada
21 мая, 10:08
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаТольяттиАвтоВАЗLada VestaАвтоМаксим Соколов
 
 
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