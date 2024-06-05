"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ новую Lada Iskra
"АвтоВАЗ" презентовал на ПМЭФ-2024 новый седан Lada Iskra
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. "АвтоВАЗ" презентовал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) новую Lada Iskra, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды — в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым", — заявил президент компании Максим Соколов.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
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© РИА НовостиПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
© РИА Новости
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Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
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Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
© РИА Новости
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Седан представлен в красном цвете, который в палитре производителя называется "огонь". Соколов уточнил, что стоимость самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей.
Lada Iskra — новое семейство автомобилей компактного класса В. По данным "АвтоВАЗа", в линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Объем инвестиций в проект — 23 миллиарда рублей.
Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт серийного производства запланирован на начало 2025 года в Тольятти.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский автоконцерн Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В прошлом году продажи автомобилей Lada составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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