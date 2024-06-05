https://ria.ru/20240605/kurs-1950732245.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг - РИА Новости, 05.06.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,04 копейки - до 12,2244 рубля, курс доллара - на 1,38 копейки, до 88,7436 рубля,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:43

2024-06-05T16:43

2024-06-05T16:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,04 копейки - до 12,2244 рубля, курс доллара - на 1,38 копейки, до 88,7436 рубля, евро - на 11,87 копейки, до 96,4443 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20240604/rubl-1950384966.html

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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа