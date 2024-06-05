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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг - РИА Новости, 05.06.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,04 копейки - до 12,2244 рубля, курс доллара - на 1,38 копейки, до 88,7436 рубля,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:43
2024-06-05T16:43
2024-06-05T16:43
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,04 копейки - до 12,2244 рубля, курс доллара - на 1,38 копейки, до 88,7436 рубля, евро - на 11,87 копейки, до 96,4443 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, цены на нефть, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня на четверг — 12,22 рубля, доллара — 88,74, евро — 96,44