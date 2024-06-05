https://ria.ru/20240605/krokus-1950766964.html

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - РИА Новости, 05.06.2024

Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджони Юсуфзода частично признал вину, следует из опубликованного текста постановления суда. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:11

2024-06-05T18:11

2024-06-05T18:11

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

красногорск

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджони Юсуфзода частично признал вину, следует из опубликованного текста постановления суда. "C момента задержания активно сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает последовательные признательные показания, частично признал вину в предъявленном обвинении, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей", - приводятся в постановлении слова его адвоката. Басманный суд в середине мая уже продлил арест Юсуфзоде до 22 августа. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240603/krokus-1950190295.html

москва

россия

красногорск

московская область (подмосковье)

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