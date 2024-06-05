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Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - РИА Новости, 05.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:11 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/krokus-1950766964.html
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - РИА Новости, 05.06.2024
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину
Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджони Юсуфзода частично признал вину, следует из опубликованного текста постановления суда. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:11
2024-06-05T18:11
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
красногорск
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджони Юсуфзода частично признал вину, следует из опубликованного текста постановления суда. "C момента задержания активно сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает последовательные признательные показания, частично признал вину в предъявленном обвинении, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей", - приводятся в постановлении слова его адвоката. Басманный суд в середине мая уже продлил арест Юсуфзоде до 22 августа. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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москва
россия
красногорск
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происшествия, москва, россия, красногорск, крокус сити холл, московская область (подмосковье), басманный суд г. москвы
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье), Басманный суд г. Москвы
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Юсуфзода частично признал вину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджон Юсуфзода
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджон Юсуфзода - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Фигурант уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле" Якубджон Юсуфзода. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле" Якубджони Юсуфзода частично признал вину, следует из опубликованного текста постановления суда.
"C момента задержания активно сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает последовательные признательные показания, частично признал вину в предъявленном обвинении, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей", - приводятся в постановлении слова его адвоката.
Басманный суд в середине мая уже продлил арест Юсуфзоде до 22 августа.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Мухаммад Зоир Шарипзода в суде - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Шарипзоды
3 июня, 15:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияКрасногорскКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)Басманный суд г. Москвы
 
 
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