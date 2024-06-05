Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз проживает энергетический кризис, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/krizis--1950679726.html
Евросоюз проживает энергетический кризис, заявили в ЕК
Евросоюз проживает энергетический кризис, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.06.2024
Евросоюз проживает энергетический кризис, заявили в ЕК
Генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявила, что... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:15
2024-06-05T14:15
экономика
европа
азербайджан
россия
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявила, что Европейский Союз в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис. "ЕС в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис. Учитывая это, очень важно диверсифицировать направления поставок газа", - сказала она. "Азербайджан является надежным партнером Европы в вопросе поставок газа. В настоящее время продолжаются работы в направлении увеличения поставок газа из Азербайджана в Европу", - добавила Борреро. Baku Energy Week проходит 4-6 июня в азербайджанской столице. Форум объединяет три мероприятия: 29-ю международную выставку "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&amp;Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум. Участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили около 300 компаний из 37 стран. Россию на Бакинской энергетической неделе представляют 25 компаний.
https://ria.ru/20240603/es-1950128321.html
https://ria.ru/20240523/polsha-1947743485.html
европа
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, азербайджан, россия, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Европа, Азербайджан, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
Евросоюз проживает энергетический кризис, заявили в ЕК

В ЕК признали, что Евросоюз переживает серьезный энергетический кризис

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявила, что Европейский Союз в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис.
"ЕС в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис. Учитывая это, очень важно диверсифицировать направления поставок газа", - сказала она.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Еврокомиссар объяснил, почему ЕС не наложил санкции на российский газ
3 июня, 11:55
"Азербайджан является надежным партнером Европы в вопросе поставок газа. В настоящее время продолжаются работы в направлении увеличения поставок газа из Азербайджана в Европу", - добавила Борреро.
Baku Energy Week проходит 4-6 июня в азербайджанской столице. Форум объединяет три мероприятия: 29-ю международную выставку "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум. Участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили около 300 компаний из 37 стран. Россию на Бакинской энергетической неделе представляют 25 компаний.
Польские фермеры во время акции протеста против повышения цен на газ и удобрения в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Плата по счетам: Польша приготовилась к "энергетическому шоку"
23 мая, 08:00
 
ЭкономикаЕвропаАзербайджанРоссияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала