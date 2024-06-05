https://ria.ru/20240605/krizis--1950679726.html

Евросоюз проживает энергетический кризис, заявили в ЕК

Евросоюз проживает энергетический кризис, заявили в ЕК - РИА Новости, 05.06.2024

Евросоюз проживает энергетический кризис, заявили в ЕК

Генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявила, что... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:15

2024-06-05T14:15

2024-06-05T14:15

экономика

европа

азербайджан

россия

еврокомиссия

евросоюз

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БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявила, что Европейский Союз в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис. "ЕС в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис. Учитывая это, очень важно диверсифицировать направления поставок газа", - сказала она. "Азербайджан является надежным партнером Европы в вопросе поставок газа. В настоящее время продолжаются работы в направлении увеличения поставок газа из Азербайджана в Европу", - добавила Борреро. Baku Energy Week проходит 4-6 июня в азербайджанской столице. Форум объединяет три мероприятия: 29-ю международную выставку "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум. Участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили около 300 компаний из 37 стран. Россию на Бакинской энергетической неделе представляют 25 компаний.

https://ria.ru/20240603/es-1950128321.html

https://ria.ru/20240523/polsha-1947743485.html

европа

азербайджан

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, азербайджан, россия, еврокомиссия, евросоюз