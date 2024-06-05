Евросоюз проживает энергетический кризис, заявили в ЕК
В ЕК признали, что Евросоюз переживает серьезный энергетический кризис
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
БАКУ, 5 июн - РИА Новости. Генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявила, что Европейский Союз в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис.
"ЕС в настоящее время переживает очень серьезный энергетический кризис. Учитывая это, очень важно диверсифицировать направления поставок газа", - сказала она.
"Азербайджан является надежным партнером Европы в вопросе поставок газа. В настоящее время продолжаются работы в направлении увеличения поставок газа из Азербайджана в Европу", - добавила Борреро.
Baku Energy Week проходит 4-6 июня в азербайджанской столице. Форум объединяет три мероприятия: 29-ю международную выставку "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум. Участие в Бакинской энергетической неделе подтвердили около 300 компаний из 37 стран. Россию на Бакинской энергетической неделе представляют 25 компаний.