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В Воронежской области мужчина ранил полицейского из ружья
В Воронежской области мужчина ранил полицейского из ружья - РИА Новости, 05.06.2024
В Воронежской области мужчина ранил полицейского из ружья
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Московской области, обстрелявшего из ружья полицейских, которые остановили его автомобиль в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:42
2024-06-05T14:42
2024-06-05T14:42
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ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Московской области, обстрелявшего из ружья полицейских, которые остановили его автомобиль в Воронежской области, и ранившего одного из стражей порядка, сообщает в среду управление СК РФ по региону. "По предварительным данным, утром 4 июня 2024 года на автодороге М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области подозреваемый, передвигаясь на автомобиле, не отреагировал на требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства для проверки документов и попытался скрыться", - говорится в сообщении. Как отмечает региональный СУСК, автомобиль остановили в результате погони. "Водитель транспортного средства, вооруженный гладкоствольным ружьем, произвел выстрел в инспектора ДПС, причинив ему огнестрельное ранение ноги. В свою очередь, в соответствии с требованиями законодательства полицейские применили табельное оружие, подозреваемый ранен в ногу", - сообщает следствие. По информации следствия, сотрудник полиции и нападавший доставлены в больницу. В отношении жителя Московской области возбуждено дело о посягательстве на жизнь полицейского. Следователь изъял ружье, допрашиваются свидетели.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронежской области мужчина ранил полицейского из ружья
СК возбудил дело против жителя Подмосковья, обстрелявшего полицейского из ружья
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Московской области, обстрелявшего из ружья полицейских, которые остановили его автомобиль в Воронежской области, и ранившего одного из стражей порядка, сообщает в среду управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, утром 4 июня 2024 года на автодороге М-4 "Дон" в Богучарском районе
Воронежской области подозреваемый, передвигаясь на автомобиле, не отреагировал на требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства для проверки документов и попытался скрыться", - говорится в сообщении.
Как отмечает региональный СУСК, автомобиль остановили в результате погони.
"Водитель транспортного средства, вооруженный гладкоствольным ружьем, произвел выстрел в инспектора ДПС, причинив ему огнестрельное ранение ноги. В свою очередь, в соответствии с требованиями законодательства полицейские применили табельное оружие, подозреваемый ранен в ногу", - сообщает следствие.
По информации следствия, сотрудник полиции и нападавший доставлены в больницу.
В отношении жителя Московской области возбуждено дело о посягательстве на жизнь полицейского. Следователь изъял ружье, допрашиваются свидетели.