https://ria.ru/20240605/kredity-1950768093.html

Кредитный портфель МСП в первом квартале превысил 13 триллионов рублей

Кредитный портфель МСП в первом квартале превысил 13 триллионов рублей - РИА Новости, 05.06.2024

Кредитный портфель МСП в первом квартале превысил 13 триллионов рублей

Кредитный портфель сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) в прошлом квартале превысил в стране 13 триллионов рублей, побив очередной рекорд,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:13

2024-06-05T18:13

2024-06-05T18:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Кредитный портфель сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП) в прошлом квартале превысил в стране 13 триллионов рублей, побив очередной рекорд, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. "Несмотря на в общем жесткие денежно-кредитные условия сегодня, портфели продолжают расти. В первом квартале побит очередной рекорд - кредитный портфель МСП превысил 13 триллионов рублей, вырос за квартал в выдаче больше на 30%", - сказал он, выступая на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП". "Он обгоняет рост корпоративного кредитования без учета МСП", - подчеркнул Мамута. "Согласен, что это, конечно, оборотные кредиты доминируют в выдачах, но это означает, что существенно выросший уровень спроса, который мы имеем, позволяет тем не менее оставаться эффективными даже в условиях высоких ставок", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 5-8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

михаил мамута, твой бизнес – новости, центральный банк рф (цб рф), пмэф