https://ria.ru/20240605/kredity-1950728857.html
ВТБ увеличил выдачи розничных кредитов на 20 процентов
ВТБ увеличил выдачи розничных кредитов на 20 процентов - РИА Новости, 05.06.2024
ВТБ увеличил выдачи розничных кредитов на 20 процентов
За первые пять месяцев года ВТБ выдал более 1 триллиона рублей в рамках кредитования розничных клиентов, что почти на 20% больше результатов аналогичного... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:34
2024-06-05T16:34
2024-06-05T16:34
пмэф-2024
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втб (банк)
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кредиты
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. За первые пять месяцев года ВТБ выдал более 1 триллиона рублей в рамках кредитования розничных клиентов, что почти на 20% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Объем продаж ипотеки превысил 530 миллиардов рублей. С начала года ее оформили свыше 100 тысяч клиентов банка. Выдачи кредитов наличными составили 300 миллиардов рублей, заняв около трети в общем объеме продаж. В автокредитовании заемщики провели почти 175 тысяч сделок на 240 миллиардов рублей, что превышает результат за 5 месяцев 2023 года. Кроме того, с начала года ВТБ нарастил портфель автокредитов более чем на 70%, доведя его по итогам мая почти до 431 миллиарда рублей В мае ВТБ выдал 268 тысячи розничных кредитов на 286 миллиардов рублей, что на треть превосходит результат аналогичного месяца прошлого года по объему и на 26% – по количеству. Почти половина (140 млрд рублей) пришлась на ипотеку, 81 миллиард рублей – на кредиты наличными и 65 миллиардов рублей – на автокредиты. "По результатам мая мы ожидаем увеличения спроса на розничные кредиты на 8% к апрелю этого года и на треть к маю 2023 года. По нашим оценкам, общерыночный объем кредитных продаж по итогам мая достигнет 1,3 триллиона рублей, что сопоставимо с результатами прошлого года. Динамика обусловлена вниманием клиентов к возможному завершению госпрограмм и традиционным возобновлением кредитной активности в преддверии летнего сезона. Развитие рынка во втором полугодии во многом будет зависеть от решения правительства по ипотечным госпрограммам, регулирования необеспеченных кредитов со стороны ЦБ и дальнейшего развития субсидированных программ автопроизводителей", – приводит пресс-служба банка слова Горшкова. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, центральный банк рф (цб рф), втб (банк), пмэф, кредиты
ПМЭФ-2024, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВТБ (банк), ПМЭФ, Кредиты
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. За первые пять месяцев года ВТБ выдал более 1 триллиона рублей в рамках кредитования розничных клиентов, что почти на 20% больше результатов аналогичного периода прошлого года, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Объем продаж ипотеки превысил 530 миллиардов рублей. С начала года ее оформили свыше 100 тысяч клиентов банка. Выдачи кредитов наличными составили 300 миллиардов рублей, заняв около трети в общем объеме продаж. В автокредитовании заемщики провели почти 175 тысяч сделок на 240 миллиардов рублей, что превышает результат за 5 месяцев 2023 года.
Кроме того, с начала года ВТБ нарастил портфель автокредитов более чем на 70%, доведя его по итогам мая почти до 431 миллиарда рублей
В мае ВТБ выдал 268 тысячи розничных кредитов на 286 миллиардов рублей, что на треть превосходит результат аналогичного месяца прошлого года по объему и на 26% – по количеству. Почти половина (140 млрд рублей) пришлась на ипотеку, 81 миллиард рублей – на кредиты наличными и 65 миллиардов рублей – на автокредиты.
"По результатам мая мы ожидаем увеличения спроса на розничные кредиты на 8% к апрелю этого года и на треть к маю 2023 года. По нашим оценкам, общерыночный объем кредитных продаж по итогам мая достигнет 1,3 триллиона рублей, что сопоставимо с результатами прошлого года. Динамика обусловлена вниманием клиентов к возможному завершению госпрограмм и традиционным возобновлением кредитной активности в преддверии летнего сезона. Развитие рынка во втором полугодии во многом будет зависеть от решения правительства по ипотечным госпрограммам, регулирования необеспеченных кредитов со стороны ЦБ
и дальнейшего развития субсидированных программ автопроизводителей", – приводит пресс-служба банка слова Горшкова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.