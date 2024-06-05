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Победители конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте - РИА Новости, 05.06.2024
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Культура
 
00:23 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/konkurs-1950536588.html
Победители конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте
Победители конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте - РИА Новости, 05.06.2024
Победители конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте
Гала-концерт I Конкурса-фестиваля "Юные виртуозы Казани/2024" состоится в столице Татарстана в среду, 13 победителей получат дипломы от имени мэра Казани,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T00:23
2024-06-05T00:23
культура
казань
россия
ильсур метшин
пласидо доминго
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КАЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Гала-концерт I Конкурса-фестиваля "Юные виртуозы Казани/2024" состоится в столице Татарстана в среду, 13 победителей получат дипломы от имени мэра Казани, сообщили РИА Новости в оргкомитете. Конкурс-фестиваль "Юные виртуозы Казани" проводится под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной. Организатором выступил Центр современной музыки Софии Губайдулиной. Проект направлен на поддержку и развитие способностей творчески одаренных детей, повышение их исполнительского уровня и интереса к профессии, а также популяризацию академического музыкального искусства. "В гала-концерте примут участие 13 победителей конкурса. Им будут вручены дипломы от имени мэра Казани Ильсура Метшина, специальное письмо от Аиды Гарифуллиной", - сказал представитель оргкомитета конкурса. Вместе с оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной конкурсанты исполнят шедевры мировой классики - произведения Баха и Генделя, музыку известных татарских композиторов Яхина и Бакирова, а также лучшие образцы современного джаза и обработки народных песен. Ранее Гарифуллина отмечала, что в конкурсе приняли участие более 100 талантливых детей - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Казани - солисты-инструменталисты, школьные ансамбли. По ее словам, проект помогает талантливым ребятам поверить в себя, дает им возможность выйти на новый уровень понимания будущей профессии. С напутствием к участникам конкурса ранее обратился и известный оперный певец Пласидо Доминго, который пожелал ребятам продолжать усердно трудиться и любить музыку, чтобы это увлечение принесло им много счастья.
https://ria.ru/20240514/nauka-1945752424.html
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казань, россия, ильсур метшин, пласидо доминго
Культура, Казань, Россия, Ильсур Метшин, Пласидо Доминго
Победители конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте

Тринадцать победителей конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте

© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Вид на Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Гала-концерт I Конкурса-фестиваля "Юные виртуозы Казани/2024" состоится в столице Татарстана в среду, 13 победителей получат дипломы от имени мэра Казани, сообщили РИА Новости в оргкомитете.
Конкурс-фестиваль "Юные виртуозы Казани" проводится под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной. Организатором выступил Центр современной музыки Софии Губайдулиной. Проект направлен на поддержку и развитие способностей творчески одаренных детей, повышение их исполнительского уровня и интереса к профессии, а также популяризацию академического музыкального искусства.
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"В гала-концерте примут участие 13 победителей конкурса. Им будут вручены дипломы от имени мэра Казани Ильсура Метшина, специальное письмо от Аиды Гарифуллиной", - сказал представитель оргкомитета конкурса.
Вместе с оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной конкурсанты исполнят шедевры мировой классики - произведения Баха и Генделя, музыку известных татарских композиторов Яхина и Бакирова, а также лучшие образцы современного джаза и обработки народных песен.
Ранее Гарифуллина отмечала, что в конкурсе приняли участие более 100 талантливых детей - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Казани - солисты-инструменталисты, школьные ансамбли. По ее словам, проект помогает талантливым ребятам поверить в себя, дает им возможность выйти на новый уровень понимания будущей профессии.
С напутствием к участникам конкурса ранее обратился и известный оперный певец Пласидо Доминго, который пожелал ребятам продолжать усердно трудиться и любить музыку, чтобы это увлечение принесло им много счастья.
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Пласидо Доминго напутствовал участников конкурса "Юные виртуозы Казани"
3 июня, 15:15
 
КультураКазаньРоссияИльсур МетшинПласидо Доминго
 
 
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