https://ria.ru/20240605/konkurs-1950536588.html

Победители конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте

Победители конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте - РИА Новости, 05.06.2024

Победители конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте

Гала-концерт I Конкурса-фестиваля "Юные виртуозы Казани/2024" состоится в столице Татарстана в среду, 13 победителей получат дипломы от имени мэра Казани,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T00:23

2024-06-05T00:23

2024-06-05T00:23

культура

казань

россия

ильсур метшин

пласидо доминго

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КАЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Гала-концерт I Конкурса-фестиваля "Юные виртуозы Казани/2024" состоится в столице Татарстана в среду, 13 победителей получат дипломы от имени мэра Казани, сообщили РИА Новости в оргкомитете. Конкурс-фестиваль "Юные виртуозы Казани" проводится под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной. Организатором выступил Центр современной музыки Софии Губайдулиной. Проект направлен на поддержку и развитие способностей творчески одаренных детей, повышение их исполнительского уровня и интереса к профессии, а также популяризацию академического музыкального искусства. "В гала-концерте примут участие 13 победителей конкурса. Им будут вручены дипломы от имени мэра Казани Ильсура Метшина, специальное письмо от Аиды Гарифуллиной", - сказал представитель оргкомитета конкурса. Вместе с оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной конкурсанты исполнят шедевры мировой классики - произведения Баха и Генделя, музыку известных татарских композиторов Яхина и Бакирова, а также лучшие образцы современного джаза и обработки народных песен. Ранее Гарифуллина отмечала, что в конкурсе приняли участие более 100 талантливых детей - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Казани - солисты-инструменталисты, школьные ансамбли. По ее словам, проект помогает талантливым ребятам поверить в себя, дает им возможность выйти на новый уровень понимания будущей профессии. С напутствием к участникам конкурса ранее обратился и известный оперный певец Пласидо Доминго, который пожелал ребятам продолжать усердно трудиться и любить музыку, чтобы это увлечение принесло им много счастья.

https://ria.ru/20240514/nauka-1945752424.html

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казань, россия, ильсур метшин, пласидо доминго