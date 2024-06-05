Победители конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте
Тринадцать победителей конкурса "Юные виртуозы Казани" выступят на гала-концерте
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Казань
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Вид на Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Гала-концерт I Конкурса-фестиваля "Юные виртуозы Казани/2024" состоится в столице Татарстана в среду, 13 победителей получат дипломы от имени мэра Казани, сообщили РИА Новости в оргкомитете.
Конкурс-фестиваль "Юные виртуозы Казани" проводится под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной. Организатором выступил Центр современной музыки Софии Губайдулиной. Проект направлен на поддержку и развитие способностей творчески одаренных детей, повышение их исполнительского уровня и интереса к профессии, а также популяризацию академического музыкального искусства.
"В гала-концерте примут участие 13 победителей конкурса. Им будут вручены дипломы от имени мэра Казани Ильсура Метшина, специальное письмо от Аиды Гарифуллиной", - сказал представитель оргкомитета конкурса.
Вместе с оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной конкурсанты исполнят шедевры мировой классики - произведения Баха и Генделя, музыку известных татарских композиторов Яхина и Бакирова, а также лучшие образцы современного джаза и обработки народных песен.
Ранее Гарифуллина отмечала, что в конкурсе приняли участие более 100 талантливых детей - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Казани - солисты-инструменталисты, школьные ансамбли. По ее словам, проект помогает талантливым ребятам поверить в себя, дает им возможность выйти на новый уровень понимания будущей профессии.
С напутствием к участникам конкурса ранее обратился и известный оперный певец Пласидо Доминго, который пожелал ребятам продолжать усердно трудиться и любить музыку, чтобы это увлечение принесло им много счастья.