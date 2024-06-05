https://ria.ru/20240605/kolezev-1950793770.html
Суд заочно арестовал журналиста Колезева*
Суд заочно арестовал журналиста Колезева* - РИА Новости, 05.06.2024
Суд заочно арестовал журналиста Колезева*
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:57
2024-06-05T19:57
2024-06-05T19:57
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Удовлетворено ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу Колезева* Д.Е.", - сказали в суде. Данная мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева* возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети. Максимальное наказание – десять лет заключения. Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com. После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, россия, украина, дмитрий колезев, басманный суд г. москвы, москва
Происшествия, Россия, Украина, Дмитрий Колезев, Басманный суд г. Москвы, Москва
Суд заочно арестовал журналиста Колезева*
Басманный суд заочно арестовал журналиста Колезева по делу о фейках об армии
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Удовлетворено ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу Колезева* Д.Е.", - сказали в суде.
Данная мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации.
В ноябре 2022 года источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что против Колезева* возбуждено дело по части 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения) за пост в социальной сети. Максимальное наказание – десять лет заключения.
Колезев* в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.
После начала спецоперации на Украине
Колезев* объявил, что уехал за границу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России