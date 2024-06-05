https://ria.ru/20240605/kobyakov-1950723996.html
Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram
Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 05.06.2024
Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram
Советник президента РФ Антон Кобяков попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:27
2024-06-05T16:27
2024-06-05T17:02
технологии
антон кобяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Кобяков опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 3,2 миллиона подписчиков. Он сообщил, что модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума будет объявлен в четверг, 6 июня. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Кобяков был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231209/yubiley-1914865109.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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технологии, антон кобяков
Технологии, Антон Кобяков
Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram
Советник президента Кобяков опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram.
Кобяков опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 3,2 миллиона подписчиков. Он сообщил, что модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума будет объявлен в четверг, 6 июня.
Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Кобяков был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.