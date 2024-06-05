https://ria.ru/20240605/kobyakov-1950723996.html

Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram

Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 05.06.2024

Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram

Советник президента РФ Антон Кобяков попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:27

2024-06-05T16:27

2024-06-05T17:02

технологии

антон кобяков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Кобяков опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 3,2 миллиона подписчиков. Он сообщил, что модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума будет объявлен в четверг, 6 июня. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Кобяков был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231209/yubiley-1914865109.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, антон кобяков