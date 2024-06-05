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Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 05.06.2024
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16:27 05.06.2024 (обновлено: 17:02 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kobyakov-1950723996.html
Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram
Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 05.06.2024
Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram
Советник президента РФ Антон Кобяков попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:27
2024-06-05T17:02
технологии
антон кобяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram. Кобяков опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 3,2 миллиона подписчиков. Он сообщил, что модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума будет объявлен в четверг, 6 июня. Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru. Затем Кобяков был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня". Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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технологии, антон кобяков
Технологии, Антон Кобяков
Кобяков попробовал себя в роли администратора канала РИА Новости в Telegram

Советник президента Кобяков опубликовал пост в Telegram-канале РИА Новости

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации Антон Кобяков выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ-2024
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА Россия сегодня на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Советник президента РФ Антон Кобяков попробовал себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram.
Кобяков опубликовал пост в канале РИА Новости в Telegram, у которого 3,2 миллиона подписчиков. Он сообщил, что модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума будет объявлен в четверг, 6 июня.
Сообщение также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Кобяков был награжден дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ТехнологииАнтон Кобяков
 
 
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