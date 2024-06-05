https://ria.ru/20240605/kmz-1950542939.html

Холдинг KMZ направил на НИОКР более миллиарда рублей

Холдинг KMZ направил на НИОКР более миллиарда рублей - РИА Новости, 05.06.2024

Холдинг KMZ направил на НИОКР более миллиарда рублей

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) вложил в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 1... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T03:11

2024-06-05T03:11

2024-06-05T03:11

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) вложил в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "По итогам 2023 года военно-промышленный холдинг KMZ направил на НИОКР более 1 000 000 000 рублей. В этот объем финансирования вошли как непосредственные затраты на работу конструкторских бюро, так и на создание опытных образцов на производственных площадях предприятий холдинга", - сказал Даниленко. По его словам, разработанные образцы успешно проходят испытания на нескольких крупных предприятиях России. "Сегодняшний пакет заказов по научной разработке более чем на 80% состоит из задач для гражданского сектора, геологоразведки, судостроения. Часть работы финансирует министерство промышленности и торговли, частично предприятия нефтедобывающей отрасли, 25% всех разработок холдинг ведет за счет собственных средств, в том числе в целях улучшения качества продукции и освоения новых видов продукции по программам импортозамещения", - сказал директор KMZ. В арсенале предприятия для этих целей применяются новейшие технологи: 3D-сканирование, 3D-печать песчаных литейных стержней для получения опытных литых изделий, спектральный лабораторный анализ. Специалисты предприятия регулярно повышают свою квалификацию за счет тренингов, специальных курсов, активно ведется работа с политехническим университетом Санкт-Петербурга, отметил Даниленко. Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ является также крупнейшим в РФ испытательным центром дизельных двигателей.

https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html

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