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Холдинг KMZ направил на НИОКР более миллиарда рублей - РИА Новости, 05.06.2024
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03:11 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kmz-1950542939.html
Холдинг KMZ направил на НИОКР более миллиарда рублей
Холдинг KMZ направил на НИОКР более миллиарда рублей - РИА Новости, 05.06.2024
Холдинг KMZ направил на НИОКР более миллиарда рублей
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) вложил в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 1... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T03:11
2024-06-05T03:11
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) вложил в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "По итогам 2023 года военно-промышленный холдинг KMZ направил на НИОКР более 1 000 000 000 рублей. В этот объем финансирования вошли как непосредственные затраты на работу конструкторских бюро, так и на создание опытных образцов на производственных площадях предприятий холдинга", - сказал Даниленко. По его словам, разработанные образцы успешно проходят испытания на нескольких крупных предприятиях России. "Сегодняшний пакет заказов по научной разработке более чем на 80% состоит из задач для гражданского сектора, геологоразведки, судостроения. Часть работы финансирует министерство промышленности и торговли, частично предприятия нефтедобывающей отрасли, 25% всех разработок холдинг ведет за счет собственных средств, в том числе в целях улучшения качества продукции и освоения новых видов продукции по программам импортозамещения", - сказал директор KMZ. В арсенале предприятия для этих целей применяются новейшие технологи: 3D-сканирование, 3D-печать песчаных литейных стержней для получения опытных литых изделий, спектральный лабораторный анализ. Специалисты предприятия регулярно повышают свою квалификацию за счет тренингов, специальных курсов, активно ведется работа с политехническим университетом Санкт-Петербурга, отметил Даниленко. Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ является также крупнейшим в РФ испытательным центром дизельных двигателей.
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Холдинг KMZ направил на НИОКР более миллиарда рублей

KMZ: в НИОКР вложено более миллиарда рублей для создания передовой техники

© KMZГайковерт для атомного реактора, разработанный KMZ
Гайковерт для атомного реактора, разработанный KMZ
© KMZ
Гайковерт для атомного реактора, разработанный KMZ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) вложил в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
«
"По итогам 2023 года военно-промышленный холдинг KMZ направил на НИОКР более 1 000 000 000 рублей. В этот объем финансирования вошли как непосредственные затраты на работу конструкторских бюро, так и на создание опытных образцов на производственных площадях предприятий холдинга", - сказал Даниленко.
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По его словам, разработанные образцы успешно проходят испытания на нескольких крупных предприятиях России.
"Сегодняшний пакет заказов по научной разработке более чем на 80% состоит из задач для гражданского сектора, геологоразведки, судостроения. Часть работы финансирует министерство промышленности и торговли, частично предприятия нефтедобывающей отрасли, 25% всех разработок холдинг ведет за счет собственных средств, в том числе в целях улучшения качества продукции и освоения новых видов продукции по программам импортозамещения", - сказал директор KMZ.
В арсенале предприятия для этих целей применяются новейшие технологи: 3D-сканирование, 3D-печать песчаных литейных стержней для получения опытных литых изделий, спектральный лабораторный анализ.
Специалисты предприятия регулярно повышают свою квалификацию за счет тренингов, специальных курсов, активно ведется работа с политехническим университетом Санкт-Петербурга, отметил Даниленко.
Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ является также крупнейшим в РФ испытательным центром дизельных двигателей.
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