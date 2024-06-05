https://ria.ru/20240605/kitay-1950582120.html

Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы

Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы - РИА Новости, 05.06.2024

Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы

Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и не посылать сепаратистским силам, выступающим за "независимость" Тайваня, ошибочные сигналы, заявила в среду РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:16

2024-06-05T10:16

2024-06-05T10:47

в мире

китай

сша

тайвань

мао нин

джо байден

нэнси пелоси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947640931_498:0:2482:1116_1920x0_80_0_0_6358609d510ddb5b55dca661121650df.jpg

ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и не посылать сепаратистским силам, выступающим за "независимость" Тайваня, ошибочные сигналы, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее президент США Джо Байден в интервью изданию Time заявил, что допускает привлечение американских военных для помощи Тайваню в случае вторжения КНР на остров. При этом Байден отказался отвечать на вопрос о том, могут ли США использовать свои базы на Филиппинах и Японии для нанесения ударов."Мы призываем США… прекратить посылать сепаратистским силам, выступавшим за независимость Тайваня, ошибочные сигналы в любой форме", - сказал Мао Нин.Дипломат подчеркнула, что Пекин призывает США прекратить поставлять острову вооружения, искренне соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике, а также соблюдать свои обязательства не поддерживать "независимость Тайваня".Мао Нин отметила, что никакое давление и никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, твердую волю и большие возможности китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность."Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства", - добавила дипломат, подчеркнув, что народ Китая самостоятельно определит, каким образом решить этот вопрос.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240530/kitay-1949300521.html

https://ria.ru/20240601/tayvan-1949841100.html

https://ria.ru/20240524/kitay-1948033933.html

китай

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, тайвань, мао нин, джо байден, нэнси пелоси