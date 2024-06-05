Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 05.06.2024 (обновлено: 10:47 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kitay-1950582120.html
Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы
Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы - РИА Новости, 05.06.2024
Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы
Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и не посылать сепаратистским силам, выступающим за "независимость" Тайваня, ошибочные сигналы, заявила в среду РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:16
2024-06-05T10:47
в мире
китай
сша
тайвань
мао нин
джо байден
нэнси пелоси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947640931_498:0:2482:1116_1920x0_80_0_0_6358609d510ddb5b55dca661121650df.jpg
ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и не посылать сепаратистским силам, выступающим за "независимость" Тайваня, ошибочные сигналы, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее президент США Джо Байден в интервью изданию Time заявил, что допускает привлечение американских военных для помощи Тайваню в случае вторжения КНР на остров. При этом Байден отказался отвечать на вопрос о том, могут ли США использовать свои базы на Филиппинах и Японии для нанесения ударов."Мы призываем США… прекратить посылать сепаратистским силам, выступавшим за независимость Тайваня, ошибочные сигналы в любой форме", - сказал Мао Нин.Дипломат подчеркнула, что Пекин призывает США прекратить поставлять острову вооружения, искренне соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике, а также соблюдать свои обязательства не поддерживать "независимость Тайваня".Мао Нин отметила, что никакое давление и никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, твердую волю и большие возможности китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность."Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства", - добавила дипломат, подчеркнув, что народ Китая самостоятельно определит, каким образом решить этот вопрос.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240530/kitay-1949300521.html
https://ria.ru/20240601/tayvan-1949841100.html
https://ria.ru/20240524/kitay-1948033933.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947640931_558:0:1980:1066_1920x0_80_0_0_4c79206da202ee75e865516e07cfb804.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, тайвань, мао нин, джо байден, нэнси пелоси
В мире, Китай, США, Тайвань, Мао Нин, Джо Байден, Нэнси Пелоси
Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы

МИД КНР: призываем США прекратить посылать сепаратистам ошибочные сигналы

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и не посылать сепаратистским силам, выступающим за "независимость" Тайваня, ошибочные сигналы, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее президент США Джо Байден в интервью изданию Time заявил, что допускает привлечение американских военных для помощи Тайваню в случае вторжения КНР на остров. При этом Байден отказался отвечать на вопрос о том, могут ли США использовать свои базы на Филиппинах и Японии для нанесения ударов.
Изображение тайваньского флага во время выборов в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил посол России в Китае
30 мая, 11:15
"Мы призываем США… прекратить посылать сепаратистским силам, выступавшим за независимость Тайваня, ошибочные сигналы в любой форме", - сказал Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что Пекин призывает США прекратить поставлять острову вооружения, искренне соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике, а также соблюдать свои обязательства не поддерживать "независимость Тайваня".
Мао Нин отметила, что никакое давление и никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, твердую волю и большие возможности китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.
Моряки ВМС Народно-освободительной армии Китая на палубе ракетного фрегата Циньчжоу - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
НОАК никогда не позволит Тайваню "отколоться", заявили в Китае
1 июня, 10:07
"Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства", - добавила дипломат, подчеркнув, что народ Китая самостоятельно определит, каким образом решить этот вопрос.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Корабли ВМС НОАК - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Китайская армия проверяет возможности по "захвату власти" на Тайване
24 мая, 04:49
 
В миреКитайСШАТайваньМао НинДжо БайденНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала