https://ria.ru/20240605/kitay-1950582120.html
Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы
Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы - РИА Новости, 05.06.2024
Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы
Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и не посылать сепаратистским силам, выступающим за "независимость" Тайваня, ошибочные сигналы, заявила в среду РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:16
2024-06-05T10:16
2024-06-05T10:47
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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и не посылать сепаратистским силам, выступающим за "независимость" Тайваня, ошибочные сигналы, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее президент США Джо Байден в интервью изданию Time заявил, что допускает привлечение американских военных для помощи Тайваню в случае вторжения КНР на остров. При этом Байден отказался отвечать на вопрос о том, могут ли США использовать свои базы на Филиппинах и Японии для нанесения ударов."Мы призываем США… прекратить посылать сепаратистским силам, выступавшим за независимость Тайваня, ошибочные сигналы в любой форме", - сказал Мао Нин.Дипломат подчеркнула, что Пекин призывает США прекратить поставлять острову вооружения, искренне соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике, а также соблюдать свои обязательства не поддерживать "независимость Тайваня".Мао Нин отметила, что никакое давление и никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, твердую волю и большие возможности китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность."Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства", - добавила дипломат, подчеркнув, что народ Китая самостоятельно определит, каким образом решить этот вопрос.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240530/kitay-1949300521.html
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в мире, китай, сша, тайвань, мао нин, джо байден, нэнси пелоси
В мире, Китай, США, Тайвань, Мао Нин, Джо Байден, Нэнси Пелоси
Китай призвал США прекратить посылать Тайваню ошибочные сигналы
МИД КНР: призываем США прекратить посылать сепаратистам ошибочные сигналы
ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и не посылать сепаратистским силам, выступающим за "независимость" Тайваня, ошибочные сигналы, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее президент США Джо Байден
в интервью изданию Time заявил, что допускает привлечение американских военных для помощи Тайваню в случае вторжения КНР на остров. При этом Байден отказался отвечать на вопрос о том, могут ли США использовать свои базы на Филиппинах
и Японии
для нанесения ударов.
"Мы призываем США… прекратить посылать сепаратистским силам, выступавшим за независимость Тайваня, ошибочные сигналы в любой форме", - сказал Мао Нин.
Дипломат подчеркнула, что Пекин
призывает США прекратить поставлять острову вооружения, искренне соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике, а также соблюдать свои обязательства не поддерживать "независимость Тайваня".
Мао Нин отметила, что никакое давление и никакие угрозы не смогут поколебать твердую решимость, твердую волю и большие возможности китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность.
"Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого внешнего вмешательства", - добавила дипломат, подчеркнув, что народ Китая самостоятельно определит, каким образом решить этот вопрос.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.