Рейтинг@Mail.ru
Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 05.06.2024 (обновлено: 18:49 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kirkorov-1950776331.html
Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд
Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд - РИА Новости, 05.06.2024
Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд
Артист Филипп Киркоров в случае удовлетворения в суде его иска о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской намерен передать все денежные средства на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:46
2024-06-05T18:49
донецкая народная республика
россия
филипп киркоров
александр добровинский
любовь успенская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_70b00d954867b8012e6fde6c50e6410e.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Артист Филипп Киркоров в случае удовлетворения в суде его иска о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской намерен передать все денежные средства на благотворительные цели, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский. Поводом иска в Замоскворецкий суд Москвы стало интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником". Добровинский ранее рассказал РИА Новости, что в иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, "которыми она пыталась опорочить честь и достоинство" Киркорова, взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также еще около 2 миллионов на расходы. Представитель Успенской сообщила, что они не признают заявленные исковые требования, считают их "незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению". "Та сумма, которую присудит суд, пойдет на благотворительные цели", - сказал адвокат. В этому году, добавил Добровинский, Киркоров побывал в ДНР и видел, скольким людям можно помочь и как даже самая простая помощь может менять жизнь в лучшую сторону. По словам Добровинского, иск подан не ради денег, а ради справедливости. Он добавил, что Киркоров верит в справедливость правосудия, по его убеждению, каждый гражданин России должен знать, что нельзя "оболгать и оскорбить" человека "ради ежесекундной саморекламы", оставшись при этом безнаказанным. В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещено интервью. С них денежную компенсацию истцы не требуют.
https://ria.ru/20240115/isk-1921409387.html
https://ria.ru/20240126/uspenskaya-1923497129.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917313838_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_f192d2d0a5d4695f1f3ec4b37a27660d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, филипп киркоров, александр добровинский, любовь успенская
Донецкая Народная Республика, Россия, Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Любовь Успенская
Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд

Киркоров пожертвует на благотворительность, если выиграет суд против Успенской

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Филипп Киркоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Артист Филипп Киркоров в случае удовлетворения в суде его иска о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской намерен передать все денежные средства на благотворительные цели, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
Поводом иска в Замоскворецкий суд Москвы стало интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником". Добровинский ранее рассказал РИА Новости, что в иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, "которыми она пыталась опорочить честь и достоинство" Киркорова, взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также еще около 2 миллионов на расходы. Представитель Успенской сообщила, что они не признают заявленные исковые требования, считают их "незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению".
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Москве 20 февраля начнется суд по иску РАО к Филиппу Киркорову
15 января, 13:09
"Та сумма, которую присудит суд, пойдет на благотворительные цели", - сказал адвокат.
В этому году, добавил Добровинский, Киркоров побывал в ДНР и видел, скольким людям можно помочь и как даже самая простая помощь может менять жизнь в лучшую сторону.
По словам Добровинского, иск подан не ради денег, а ради справедливости. Он добавил, что Киркоров верит в справедливость правосудия, по его убеждению, каждый гражданин России должен знать, что нельзя "оболгать и оскорбить" человека "ради ежесекундной саморекламы", оставшись при этом безнаказанным.
В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещено интервью. С них денежную компенсацию истцы не требуют.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Адвокат Успенской раскрыла, чем артистка ответит в суде Киркорову
26 января, 11:54
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияФилипп КиркоровАлександр ДобровинскийЛюбовь Успенская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала