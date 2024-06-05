https://ria.ru/20240605/kirkorov-1950776331.html

Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд

Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд - РИА Новости, 05.06.2024

Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд

Артист Филипп Киркоров в случае удовлетворения в суде его иска о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской намерен передать все денежные средства на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:46

2024-06-05T18:46

2024-06-05T18:49

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россия

филипп киркоров

александр добровинский

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Артист Филипп Киркоров в случае удовлетворения в суде его иска о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской намерен передать все денежные средства на благотворительные цели, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский. Поводом иска в Замоскворецкий суд Москвы стало интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником". Добровинский ранее рассказал РИА Новости, что в иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, "которыми она пыталась опорочить честь и достоинство" Киркорова, взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также еще около 2 миллионов на расходы. Представитель Успенской сообщила, что они не признают заявленные исковые требования, считают их "незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению". "Та сумма, которую присудит суд, пойдет на благотворительные цели", - сказал адвокат. В этому году, добавил Добровинский, Киркоров побывал в ДНР и видел, скольким людям можно помочь и как даже самая простая помощь может менять жизнь в лучшую сторону. По словам Добровинского, иск подан не ради денег, а ради справедливости. Он добавил, что Киркоров верит в справедливость правосудия, по его убеждению, каждый гражданин России должен знать, что нельзя "оболгать и оскорбить" человека "ради ежесекундной саморекламы", оставшись при этом безнаказанным. В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещено интервью. С них денежную компенсацию истцы не требуют.

https://ria.ru/20240115/isk-1921409387.html

https://ria.ru/20240126/uspenskaya-1923497129.html

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донецкая народная республика, россия, филипп киркоров, александр добровинский, любовь успенская