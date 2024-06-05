https://ria.ru/20240605/kirkorov-1950776331.html
Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд
Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд - РИА Новости, 05.06.2024
Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд
Артист Филипп Киркоров в случае удовлетворения в суде его иска о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской намерен передать все денежные средства на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:46
2024-06-05T18:46
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Артист Филипп Киркоров в случае удовлетворения в суде его иска о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской намерен передать все денежные средства на благотворительные цели, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский. Поводом иска в Замоскворецкий суд Москвы стало интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником". Добровинский ранее рассказал РИА Новости, что в иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, "которыми она пыталась опорочить честь и достоинство" Киркорова, взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также еще около 2 миллионов на расходы. Представитель Успенской сообщила, что они не признают заявленные исковые требования, считают их "незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению". "Та сумма, которую присудит суд, пойдет на благотворительные цели", - сказал адвокат. В этому году, добавил Добровинский, Киркоров побывал в ДНР и видел, скольким людям можно помочь и как даже самая простая помощь может менять жизнь в лучшую сторону. По словам Добровинского, иск подан не ради денег, а ради справедливости. Он добавил, что Киркоров верит в справедливость правосудия, по его убеждению, каждый гражданин России должен знать, что нельзя "оболгать и оскорбить" человека "ради ежесекундной саморекламы", оставшись при этом безнаказанным. В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещено интервью. С них денежную компенсацию истцы не требуют.
https://ria.ru/20240115/isk-1921409387.html
https://ria.ru/20240126/uspenskaya-1923497129.html
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донецкая народная республика, россия, филипп киркоров, александр добровинский, любовь успенская
Донецкая Народная Республика, Россия, Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Любовь Успенская
Киркоров пообещал отдать деньги на благотворительность, если выиграет суд
Киркоров пожертвует на благотворительность, если выиграет суд против Успенской
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Артист Филипп Киркоров в случае удовлетворения в суде его иска о защите чести и достоинства к певице Любови Успенской намерен передать все денежные средства на благотворительные цели, сообщил РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
Поводом иска в Замоскворецкий суд Москвы стало интервью Успенской блогеру Алене Жигаловой, в котором Киркорова назвали "женоненавистником". Добровинский ранее рассказал РИА Новости, что в иске они просят суд обязать Успенскую опровергнуть все слова, "которыми она пыталась опорочить честь и достоинство" Киркорова, взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, а также еще около 2 миллионов на расходы. Представитель Успенской сообщила, что они не признают заявленные исковые требования, считают их "незаконными, необоснованными и не подлежащими удовлетворению".
"Та сумма, которую присудит суд, пойдет на благотворительные цели", - сказал адвокат.
В этому году, добавил Добровинский, Киркоров побывал в ДНР
и видел, скольким людям можно помочь и как даже самая простая помощь может менять жизнь в лучшую сторону.
По словам Добровинского, иск подан не ради денег, а ради справедливости. Он добавил, что Киркоров верит в справедливость правосудия, по его убеждению, каждый гражданин России
должен знать, что нельзя "оболгать и оскорбить" человека "ради ежесекундной саморекламы", оставшись при этом безнаказанным.
В иске фигурируют "Дзен.Платформа" и "ВКонтакте", на чьих ресурсах размещено интервью. С них денежную компенсацию истцы не требуют.