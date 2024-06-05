https://ria.ru/20240605/kim-1950631172.html

ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким

ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким - РИА Новости, 05.06.2024

ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы РФ телеведущей Марине Ким, выдвинутой от политической партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:28

2024-06-05T12:28

2024-06-05T12:28

политика

россия

элла памфилова

госдума рф

вадим белоусов

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы РФ телеведущей Марине Ким, выдвинутой от политической партии "Справедливая Россия - За правду", передает корреспондент РИА Новости. Памфилова вручила Ким мандат депутата Госдумы федерального собрания восьмого созыва в Центризбиркоме России. "Принято единогласно", - констатировала глава ЦИК. Ким получила мандат бывшего депутата Госдумы от фракции СРЗП Вадима Белоусова, который был объявлен в международный розыск по делу о взятке в 3,25 миллиарда рублей в феврале 2024 года. "Спасибо огромное всем, кто присутствует в этом зале. Безусловно максимум усилий, все возможное и невозможное сделаю, чтобы оправдать доверие наших избирателей", - сказала Ким.

https://ria.ru/20240514/gosduma-1945854909.html

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Кирилл Волков

политика, россия, элла памфилова, госдума рф, вадим белоусов