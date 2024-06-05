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ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким - РИА Новости, 05.06.2024
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12:28 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kim-1950631172.html
ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким
ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким - РИА Новости, 05.06.2024
ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы РФ телеведущей Марине Ким, выдвинутой от политической партии "Справедливая Россия - За... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:28
2024-06-05T12:28
политика
россия
элла памфилова
госдума рф
вадим белоусов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы РФ телеведущей Марине Ким, выдвинутой от политической партии "Справедливая Россия - За правду", передает корреспондент РИА Новости. Памфилова вручила Ким мандат депутата Госдумы федерального собрания восьмого созыва в Центризбиркоме России. "Принято единогласно", - констатировала глава ЦИК. Ким получила мандат бывшего депутата Госдумы от фракции СРЗП Вадима Белоусова, который был объявлен в международный розыск по делу о взятке в 3,25 миллиарда рублей в феврале 2024 года. "Спасибо огромное всем, кто присутствует в этом зале. Безусловно максимум усилий, все возможное и невозможное сделаю, чтобы оправдать доверие наших избирателей", - сказала Ким.
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политика, россия, элла памфилова, госдума рф, вадим белоусов
Политика, Россия, Элла Памфилова, Госдума РФ, Вадим Белоусов
ЦИК передал мандат депутата Госдумы телеведущей Марине Ким

Памфилова передала мандат депутата Госдумы Белоусова телеведущей Марине Ким

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкТелеведущая Марина Ким
Телеведущая Марина Ким - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Телеведущая Марина Ким. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова передала мандат депутата Госдумы РФ телеведущей Марине Ким, выдвинутой от политической партии "Справедливая Россия - За правду", передает корреспондент РИА Новости.
Памфилова вручила Ким мандат депутата Госдумы федерального собрания восьмого созыва в Центризбиркоме России. "Принято единогласно", - констатировала глава ЦИК.
Ким получила мандат бывшего депутата Госдумы от фракции СРЗП Вадима Белоусова, который был объявлен в международный розыск по делу о взятке в 3,25 миллиарда рублей в феврале 2024 года.
"Спасибо огромное всем, кто присутствует в этом зале. Безусловно максимум усилий, все возможное и невозможное сделаю, чтобы оправдать доверие наших избирателей", - сказала Ким.
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В "Единой России" рассказали, кому передадут мандат Ямпольской
14 мая, 13:25
 
ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФВадим Белоусов
 
 
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