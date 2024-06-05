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Киев жалуется, что Запад обучает мало украинских летчиков управлению F-16 - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:26 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kiev-1950798140.html
Киев жалуется, что Запад обучает мало украинских летчиков управлению F-16
Киев жалуется, что Запад обучает мало украинских летчиков управлению F-16 - РИА Новости, 05.06.2024
Киев жалуется, что Запад обучает мало украинских летчиков управлению F-16
Украина жалуется западным странам на то, что они не обучают достаточное количество украинских летчиков управлению истребителями F-16, сообщает газета Politico... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:26
2024-06-05T20:26
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украина жалуется западным странам на то, что они не обучают достаточное количество украинских летчиков управлению истребителями F-16, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. "Украинские чиновники требуют от США и других стран активизировать подготовку пилотов к использованию F-16, заявляя, что при нынешнем процессе обучение получают недостаточно авиаторов, которые могли бы управлять истребителями, которые скоро будут переданы Киеву", - говорится в сообщении издания. Как отмечает Киев, у него есть 30 пилотов, которые могут немедленно начать подготовку в США. Однако в Белом доме украинским коллегами указали на то, что не могут принять больше военных. По данным издания, объект в Дании, на котором проходят обучение украинские пилоты, в следующем году собираются закрывать, а программа в Румынии предусматривает подготовку ограниченного числа человек. По информации бывшего чиновника Пентагона, всего 20 украинских летчиков, как ожидается, завершат подготовку к концу года. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, киев, аджа лябиб, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Аджа Лябиб, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, F-16
Киев жалуется, что Запад обучает мало украинских летчиков управлению F-16

Politico: Киев жалуется, что Запад обучает мало украинских летчиков на F-16

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa LottСамолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Malissa Lott
Самолет F-16 Fighting Falcon ВВС США во время учений Astral Knight. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украина жалуется западным странам на то, что они не обучают достаточное количество украинских летчиков управлению истребителями F-16, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.
«
"Украинские чиновники требуют от США и других стран активизировать подготовку пилотов к использованию F-16, заявляя, что при нынешнем процессе обучение получают недостаточно авиаторов, которые могли бы управлять истребителями, которые скоро будут переданы Киеву", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечает Киев, у него есть 30 пилотов, которые могут немедленно начать подготовку в США. Однако в Белом доме украинским коллегами указали на то, что не могут принять больше военных.
По данным издания, объект в Дании, на котором проходят обучение украинские пилоты, в следующем году собираются закрывать, а программа в Румынии предусматривает подготовку ограниченного числа человек.
По информации бывшего чиновника Пентагона, всего 20 украинских летчиков, как ожидается, завершат подготовку к концу года.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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