https://ria.ru/20240605/kiev-1950798140.html

Киев жалуется, что Запад обучает мало украинских летчиков управлению F-16

Киев жалуется, что Запад обучает мало украинских летчиков управлению F-16 - РИА Новости, 05.06.2024

Киев жалуется, что Запад обучает мало украинских летчиков управлению F-16

Украина жалуется западным странам на то, что они не обучают достаточное количество украинских летчиков управлению истребителями F-16, сообщает газета Politico... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:26

2024-06-05T20:26

2024-06-05T20:26

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украина жалуется западным странам на то, что они не обучают достаточное количество украинских летчиков управлению истребителями F-16, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников. "Украинские чиновники требуют от США и других стран активизировать подготовку пилотов к использованию F-16, заявляя, что при нынешнем процессе обучение получают недостаточно авиаторов, которые могли бы управлять истребителями, которые скоро будут переданы Киеву", - говорится в сообщении издания. Как отмечает Киев, у него есть 30 пилотов, которые могут немедленно начать подготовку в США. Однако в Белом доме украинским коллегами указали на то, что не могут принять больше военных. По данным издания, объект в Дании, на котором проходят обучение украинские пилоты, в следующем году собираются закрывать, а программа в Румынии предусматривает подготовку ограниченного числа человек. По информации бывшего чиновника Пентагона, всего 20 украинских летчиков, как ожидается, завершат подготовку к концу года. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в свою очередь заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолеты должны поступить в текущем году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240605/pistorius-1950730753.html

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в мире, украина, сша, киев, аджа лябиб, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, f-16