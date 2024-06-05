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Против замглавы Киевской администрации завели дело о взяточничестве - РИА Новости, 05.06.2024
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13:55 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kiev-1950671588.html
Против замглавы Киевской администрации завели дело о взяточничестве
Против замглавы Киевской администрации завели дело о взяточничестве - РИА Новости, 05.06.2024
Против замглавы Киевской администрации завели дело о взяточничестве
Уголовное дело заведено против заместителя главы Киевской горадминистрации, его обвиняют во взяточничестве, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:55
2024-06-05T13:55
в мире
украина
киев
коррупция
государственное бюро расследований (гбр) украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено против заместителя главы Киевской горадминистрации, его обвиняют во взяточничестве, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины "Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов Киевской городской администрации, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков. О подозрении также сообщили частному предпринимателю, который помогал чиновнику организовать систему поборов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований. По информации ведомства, чиновника задержали после получения "очередного транша". Дело завели по статье "получение неправомерной выгоды", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Имя подозреваемых ГБР не называет. Судя по обстоятельствам дела, можно предположить, что речь идет о замглавы администрации Константине Усове. Накануне украинский телеканал "Общественное" сообщил об обысках в здании Киевской горадминистрации в связи с подозрением замглавы администрации Усова в вымогательстве у автоперевозчика взятки. Позже Усов подтвердил проведение у него обыска, отметив, что, несмотря на отсутствие у представителей госбюро расследований постановления суда, правоохранителям оказывалось содействие.
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в мире, украина, киев, коррупция, государственное бюро расследований (гбр) украины
В мире, Украина, Киев, Коррупция, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины
Против замглавы Киевской администрации завели дело о взяточничестве

Против замглавы Киевской администрации завели дело по подозрению в коррупции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено против заместителя главы Киевской горадминистрации, его обвиняют во взяточничестве, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины
"Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов Киевской городской администрации, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков. О подозрении также сообщили частному предпринимателю, который помогал чиновнику организовать систему поборов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госбюро расследований.
По информации ведомства, чиновника задержали после получения "очередного транша". Дело завели по статье "получение неправомерной выгоды", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Имя подозреваемых ГБР не называет. Судя по обстоятельствам дела, можно предположить, что речь идет о замглавы администрации Константине Усове.
Накануне украинский телеканал "Общественное" сообщил об обысках в здании Киевской горадминистрации в связи с подозрением замглавы администрации Усова в вымогательстве у автоперевозчика взятки. Позже Усов подтвердил проведение у него обыска, отметив, что, несмотря на отсутствие у представителей госбюро расследований постановления суда, правоохранителям оказывалось содействие.
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В миреУкраинаКиевКоррупцияГосударственное бюро расследований (ГБР) Украины
 
 
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