https://ria.ru/20240605/kherson-1950771811.html

Наемники ВСУ устроили перестрелку в Херсоне, сообщило подполье

Наемники ВСУ устроили перестрелку в Херсоне, сообщило подполье - РИА Новости, 05.06.2024

Наемники ВСУ устроили перестрелку в Херсоне, сообщило подполье

Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, устроили конфликт со стрельбой в Херсоне, сообщил РИА Новости представитель подполья. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:28

2024-06-05T18:28

2024-06-05T19:03

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ГЕНИЧЕСК, 5 июн — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, устроили конфликт со стрельбой в Херсоне, сообщил РИА Новости представитель подполья."В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения", — сказал собеседник агентства. По его словам, речь идет об англоязычных и франкоязычных военных, которые отдыхали в кафе "Березка" возле Днепровского рынка. Как уточняется, после словесной перепалки наемники вышли на улицу, а затем конфликт перерос в острую фазу. В частности, очевидцы услышали несколько выстрелов. В итоге четырех иностранцев увезли с места происшествия в каретах скорой помощи с ранениями различной степени тяжести.Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В ведомстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.

https://ria.ru/20240528/naemniki-1948811597.html

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в мире, киев, херсон, украина