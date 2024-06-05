Наемники ВСУ устроили перестрелку в Херсоне, сообщило подполье
Подполье: иностранные наемники ВСУ устроили перестрелку в Херсоне
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 5 июн — РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, устроили конфликт со стрельбой в Херсоне, сообщил РИА Новости представитель подполья.
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"В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения", — сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет об англоязычных и франкоязычных военных, которые отдыхали в кафе "Березка" возле Днепровского рынка. Как уточняется, после словесной перепалки наемники вышли на улицу, а затем конфликт перерос в острую фазу. В частности, очевидцы услышали несколько выстрелов.
В итоге четырех иностранцев увезли с места происшествия в каретах скорой помощи с ранениями различной степени тяжести.
Минобороны России сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину. В ведомстве подчеркивали, что наемники по международному гуманитарному праву не считаются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
В середине марта ведомство сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать около шести тысяч боевиков.