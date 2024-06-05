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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 05.06.2024
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15:14 05.06.2024 (обновлено: 16:00 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kharkov-1950701009.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 05.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Звуки взрывов раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:14
2024-06-05T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Звуки взрывов раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. "В Харькове прогремели взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале.Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки Киева по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.Как заявил в понедельник мэр Харькова Игорь Терехов, город остался без собственной генерации и вынужден заимствовать электроэнергию у других населенных пунктов. В апреле он отмечал, что в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, а сроки восстановления неизвестны. В области ввели графики аварийных отключений электроснабжения.
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в мире, харьков, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

РБК-Украина: в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Звуки взрывов раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина.
«
"В Харькове прогремели взрывы", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки Киева по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Как заявил в понедельник мэр Харькова Игорь Терехов, город остался без собственной генерации и вынужден заимствовать электроэнергию у других населенных пунктов. В апреле он отмечал, что в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, а сроки восстановления неизвестны. В области ввели графики аварийных отключений электроснабжения.
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