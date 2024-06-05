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Карелова: Совет ЕЖФ помогает женщинам эффективнее использовать потенциал - РИА Новости, 05.06.2024
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16:12 05.06.2024 (обновлено: 20:09 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/karelova-1950720950.html
Карелова: Совет ЕЖФ помогает женщинам эффективнее использовать потенциал
Карелова: Совет ЕЖФ помогает женщинам эффективнее использовать потенциал - РИА Новости, 05.06.2024
Карелова: Совет ЕЖФ помогает женщинам эффективнее использовать потенциал
Совет Евразийского женского форума (ЕЖФ) стремится помочь женщинам-предпринимателям эффективнее использовать свой потенциал, в том числе при выходе на новые... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:12
2024-06-05T20:09
китай
узбекистан
индия
галина карелова
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Совет Евразийского женского форума (ЕЖФ) стремится помочь женщинам-предпринимателям эффективнее использовать свой потенциал, в том числе при выходе на новые рынки, расширяющееся пространство БРИКС открывает новые перспективы перед предпринимательницами всех десяти стран, заявила РИА Новости глава Совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова. В первый день работы ПМЭФ-24 состоялась сессия Женского делового альянса БРИКС "БРИКС: новая точка отсчета", в которой приняла участие Карелова. &quot;Совет видит свою задачу в том, чтобы помочь женщинам-предпринимателям эффективнее использовать свой потенциал, в том числе при выходе на новые рынки. Расширяющееся пространство БРИКС открывает новые перспективы перед женщинами-предпринимателями всех десяти стран, а значит, требует знаний и представлений о том, что и как можно предложить друг другу и насколько готовы женские деловые сообщества к такой работе&quot;, — сказала политик.По ее словам, Совет ведет ряд проектов, направленных на расширение участия женщин в экономике, а также проводит регулярные исследования, данными которых в Совете готовы делиться и в целом готовы помочь организовать подобную работу в странах БРИКС.Карелова отметила, что такие проекты Совета ЕЖФ, как "Развитие женского предпринимательства" и "Женская кооперация в международной торговле", идут с активным участием общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и Российского экспортного центра, что позволяет поставить женский бизнес на профессиональную основу и оказать ему в том числе финансовую и маркетинговую поддержку. На продвижение женского бизнеса и укрепление международных связей направлены бизнес-миссии, которые организует Совет."Есть хороший опыт такого сотрудничества с Китаем и Узбекистаном, который может быть успешно распространен и в других странах. Кроме того, в портфеле Совета есть ряд образовательных программ, в которых уже участвуют женщины из таких стран БРИКС, как Индия, Бразилия, Китай, Египет и другие. Всего же за три последних года в образовательных программах Совета ЕЖФ приняли участие представительницы 31 страны и 78 регионов России", — сказала сенатор. Карелова подчеркнула, что благодаря поддержке женского предпринимательства в России за три года — с 2021-го по 2024-й — доля женщин в российском бизнесе увеличилась с 32% до 41%. При этом изменились настроения женщин: "сейчас, по данным опросов Совета ЕЖФ, 45% женщин хотели бы открыть свое дело, в то время как в 2006 году этот показатель составлял лишь 3%", уточнила она. Между тем, как показывает исследование "Индекс женской предпринимательской активности", которое провел Совет, в 2023 году он достиг рекордного значения 73,7 пункта."Совет Евразийского женского форума открыт для сотрудничества. Уверена, что обмен опытом и практиками не только будет полезным для женской аудитории, но и в целом благотворно повлияет на укрепление взаимодействия со странами БРИКС", — сказала Карелова.
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китай, узбекистан, индия, галина карелова, брикс
Китай, Узбекистан, Индия, Галина Карелова, БРИКС

Карелова: Совет ЕЖФ помогает женщинам эффективнее использовать потенциал

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Совет Евразийского женского форума (ЕЖФ) стремится помочь женщинам-предпринимателям эффективнее использовать свой потенциал, в том числе при выходе на новые рынки, расширяющееся пространство БРИКС открывает новые перспективы перед предпринимательницами всех десяти стран, заявила РИА Новости глава Совета ЕЖФ, сенатор Галина Карелова.
В первый день работы ПМЭФ-24 состоялась сессия Женского делового альянса БРИКС "БРИКС: новая точка отсчета", в которой приняла участие Карелова.
«

"Совет видит свою задачу в том, чтобы помочь женщинам-предпринимателям эффективнее использовать свой потенциал, в том числе при выходе на новые рынки. Расширяющееся пространство БРИКС открывает новые перспективы перед женщинами-предпринимателями всех десяти стран, а значит, требует знаний и представлений о том, что и как можно предложить друг другу и насколько готовы женские деловые сообщества к такой работе", — сказала политик.

По ее словам, Совет ведет ряд проектов, направленных на расширение участия женщин в экономике, а также проводит регулярные исследования, данными которых в Совете готовы делиться и в целом готовы помочь организовать подобную работу в странах БРИКС.
Карелова отметила, что такие проекты Совета ЕЖФ, как "Развитие женского предпринимательства" и "Женская кооперация в международной торговле", идут с активным участием общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и Российского экспортного центра, что позволяет поставить женский бизнес на профессиональную основу и оказать ему в том числе финансовую и маркетинговую поддержку. На продвижение женского бизнеса и укрепление международных связей направлены бизнес-миссии, которые организует Совет.
"Есть хороший опыт такого сотрудничества с Китаем и Узбекистаном, который может быть успешно распространен и в других странах. Кроме того, в портфеле Совета есть ряд образовательных программ, в которых уже участвуют женщины из таких стран БРИКС, как Индия, Бразилия, Китай, Египет и другие. Всего же за три последних года в образовательных программах Совета ЕЖФ приняли участие представительницы 31 страны и 78 регионов России", — сказала сенатор.
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Карелова подчеркнула, что благодаря поддержке женского предпринимательства в России за три года — с 2021-го по 2024-й — доля женщин в российском бизнесе увеличилась с 32% до 41%. При этом изменились настроения женщин: "сейчас, по данным опросов Совета ЕЖФ, 45% женщин хотели бы открыть свое дело, в то время как в 2006 году этот показатель составлял лишь 3%", уточнила она. Между тем, как показывает исследование "Индекс женской предпринимательской активности", которое провел Совет, в 2023 году он достиг рекордного значения 73,7 пункта.
"Совет Евразийского женского форума открыт для сотрудничества. Уверена, что обмен опытом и практиками не только будет полезным для женской аудитории, но и в целом благотворно повлияет на укрепление взаимодействия со странами БРИКС", — сказала Карелова.
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