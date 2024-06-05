Рейтинг@Mail.ru
Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для российских вузов - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 05.06.2024 (обновлено: 12:45 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kadry-1950638132.html
Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для российских вузов
Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для российских вузов - РИА Новости, 05.06.2024
Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для российских вузов
Дефицит квалифицированных кадров является основным вызовом для системы высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:40
2024-06-05T12:45
общество
валерий фальков
совет федерации рф
образование - общество
навигатор абитуриента
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950639643_0:48:3202:1849_1920x0_80_0_0_ef110f154ecb692616185b90c2b02de3.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дефицит квалифицированных кадров является основным вызовом для системы высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. "Обсуждая основные направления совершенствования системы высшего образования, следует начать с характеристики главного вызова. Таковым для нас, для вузов и учредителей в настоящее время является острый дефицит квалифицированных кадров практически во всех отраслях экономики и социальной сферы", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Министр науки и высшего образования выступил в Совфеде, в рамках "правительственного часа" он рассказал о реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования.
https://ria.ru/20240304/professii-1776484918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950639643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad180b9d87727c2ab1654a84981688e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, валерий фальков, совет федерации рф, образование - общество, навигатор абитуриента
Общество, Валерий Фальков, Совет Федерации РФ, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для российских вузов

Фальков назвал дефицит кадров основным вызовом для системы высшего образования

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на заседании Совета Федерации РФ
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступает на заседании Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дефицит квалифицированных кадров является основным вызовом для системы высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
"Обсуждая основные направления совершенствования системы высшего образования, следует начать с характеристики главного вызова. Таковым для нас, для вузов и учредителей в настоящее время является острый дефицит квалифицированных кадров практически во всех отраслях экономики и социальной сферы", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
Министр науки и высшего образования выступил в Совфеде, в рамках "правительственного часа" он рассказал о реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования.
Востребованные профессии - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
На кого пойти учиться: самые востребованные профессии — 2024
4 марта, 16:00
 
ОбществоВалерий ФальковСовет Федерации РФОбразование - ОбществоНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала