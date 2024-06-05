https://ria.ru/20240605/kadry-1950638132.html
Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для российских вузов
Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для российских вузов - РИА Новости, 05.06.2024
Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для российских вузов
Дефицит квалифицированных кадров является основным вызовом для системы высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:40
2024-06-05T12:40
2024-06-05T12:45
общество
валерий фальков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дефицит квалифицированных кадров является основным вызовом для системы высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. "Обсуждая основные направления совершенствования системы высшего образования, следует начать с характеристики главного вызова. Таковым для нас, для вузов и учредителей в настоящее время является острый дефицит квалифицированных кадров практически во всех отраслях экономики и социальной сферы", - сказал Фальков в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Министр науки и высшего образования выступил в Совфеде, в рамках "правительственного часа" он рассказал о реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования.
https://ria.ru/20240304/professii-1776484918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фальков, совет федерации рф, образование - общество, навигатор абитуриента
Общество, Валерий Фальков, Совет Федерации РФ, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Фальков назвал острый дефицит кадров главным вызовом для российских вузов
Фальков назвал дефицит кадров основным вызовом для системы высшего образования