https://ria.ru/20240605/izrail-1950632609.html
Израиль использовал в Ливане боеприпасы с белым фосфором, заявили в HRW
Израиль использовал в Ливане боеприпасы с белым фосфором, заявили в HRW - РИА Новости, 05.06.2024
Израиль использовал в Ливане боеприпасы с белым фосфором, заявили в HRW
Правозащитная организация Human Rights Watch в заявлении на своем сайте утверждает, что Израиль с октября 2023 года использовал боеприпасы с белым фосфором по... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:30
2024-06-05T12:30
2024-06-05T12:30
в мире
израиль
ливан
сша
джон кирби
human rights watch
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch в заявлении на своем сайте утверждает, что Израиль с октября 2023 года использовал боеприпасы с белым фосфором по меньшей мере в 17 муниципалитетах на юге Ливана. "Human Rights Watch подтвердила использование израильскими войсками боеприпасов с белым фосфором по меньшей мере в 17 муниципалитетах на юге Ливана с октября 2023 года, включая пять муниципалитетов, где взрывающиеся в воздухе боеприпасы были незаконно применены над населенными жилыми районами", - говорится в заявлении организации. Правозащитная организация пришла к таким выводам, проведя интервью с восьмью жителями южного Ливана, а также проанализировав фото и видео из этой части страны. Отмечается, что в пяти муниципалитетах взрывающиеся в воздухе боеприпасы, содержащие фосфор, упали на крыши жилых домов. Глава одного из населенный пунктов заявил, что в результате два человека были отправлены в больницу с удушьем. По информации организации, из-за применения белого фосфора жители ряда деревень на ливанско-израильской границе были вынуждены покинуть место постоянного проживания. Организация приводит данные министерства здравоохранения Ливана, согласно которым по состоянию на 28 мая по меньшей мере 173 человека пострадали из-за воздействия белого фосфора с октября 2023 года. В декабре 2023 года газета Washington Post писала, что боеприпасы с белым фосфором, которые использовались Израилем при обстрелах Ливана, были поставлены США. При этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США после начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября не передавали Израилю боеприпасы с белым фосфором, но изучают сообщения о его применении. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902409586.html
https://ria.ru/20231105/udar-1907612231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, сша, джон кирби, human rights watch, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, США, Джон Кирби, Human Rights Watch, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль использовал в Ливане боеприпасы с белым фосфором, заявили в HRW
Human Rights Watch: Израиль применил боеприпасы с белым фосфором на юге Ливана
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Правозащитная организация Human Rights Watch в заявлении
на своем сайте утверждает, что Израиль с октября 2023 года использовал боеприпасы с белым фосфором по меньшей мере в 17 муниципалитетах на юге Ливана.
"Human Rights Watch подтвердила использование израильскими войсками боеприпасов с белым фосфором по меньшей мере в 17 муниципалитетах на юге Ливана с октября 2023 года, включая пять муниципалитетов, где взрывающиеся в воздухе боеприпасы были незаконно применены над населенными жилыми районами", - говорится в заявлении организации.
Правозащитная организация пришла к таким выводам, проведя интервью с восьмью жителями южного Ливана, а также проанализировав фото и видео из этой части страны.
Отмечается, что в пяти муниципалитетах взрывающиеся в воздухе боеприпасы, содержащие фосфор, упали на крыши жилых домов. Глава одного из населенный пунктов заявил, что в результате два человека были отправлены в больницу с удушьем. По информации организации, из-за применения белого фосфора жители ряда деревень на ливанско-израильской границе были вынуждены покинуть место постоянного проживания.
Организация приводит данные министерства здравоохранения Ливана, согласно которым по состоянию на 28 мая по меньшей мере 173 человека пострадали из-за воздействия белого фосфора с октября 2023 года.
В декабре 2023 года газета Washington Post писала, что боеприпасы с белым фосфором, которые использовались Израилем при обстрелах Ливана, были поставлены США
. При этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
заявил, что США после начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября не передавали Израилю боеприпасы с белым фосфором, но изучают сообщения о его применении.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах
" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.