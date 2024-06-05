https://ria.ru/20240605/izrail-1950632609.html

Израиль использовал в Ливане боеприпасы с белым фосфором, заявили в HRW

Израиль использовал в Ливане боеприпасы с белым фосфором, заявили в HRW - РИА Новости, 05.06.2024

Израиль использовал в Ливане боеприпасы с белым фосфором, заявили в HRW

Правозащитная организация Human Rights Watch в заявлении на своем сайте утверждает, что Израиль с октября 2023 года использовал боеприпасы с белым фосфором по... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:30

2024-06-05T12:30

2024-06-05T12:30

в мире

израиль

ливан

сша

джон кирби

human rights watch

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch в заявлении на своем сайте утверждает, что Израиль с октября 2023 года использовал боеприпасы с белым фосфором по меньшей мере в 17 муниципалитетах на юге Ливана. "Human Rights Watch подтвердила использование израильскими войсками боеприпасов с белым фосфором по меньшей мере в 17 муниципалитетах на юге Ливана с октября 2023 года, включая пять муниципалитетов, где взрывающиеся в воздухе боеприпасы были незаконно применены над населенными жилыми районами", - говорится в заявлении организации. Правозащитная организация пришла к таким выводам, проведя интервью с восьмью жителями южного Ливана, а также проанализировав фото и видео из этой части страны. Отмечается, что в пяти муниципалитетах взрывающиеся в воздухе боеприпасы, содержащие фосфор, упали на крыши жилых домов. Глава одного из населенный пунктов заявил, что в результате два человека были отправлены в больницу с удушьем. По информации организации, из-за применения белого фосфора жители ряда деревень на ливанско-израильской границе были вынуждены покинуть место постоянного проживания. Организация приводит данные министерства здравоохранения Ливана, согласно которым по состоянию на 28 мая по меньшей мере 173 человека пострадали из-за воздействия белого фосфора с октября 2023 года. В декабре 2023 года газета Washington Post писала, что боеприпасы с белым фосфором, которые использовались Израилем при обстрелах Ливана, были поставлены США. При этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США после начала эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября не передавали Израилю боеприпасы с белым фосфором, но изучают сообщения о его применении. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902409586.html

https://ria.ru/20231105/udar-1907612231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, сша, джон кирби, human rights watch, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году