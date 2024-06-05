Рейтинг@Mail.ru
Источник: после минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 05.06.2024 (обновлено: 06:48 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/istochnik-1950549883.html
Источник: после минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие
Источник: после минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие - РИА Новости, 05.06.2024
Источник: после минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие
Первые погибшие в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы появились среди уклонистов, пытающихся нелегально переплыть ее и покинуть... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:07
2024-06-05T06:48
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_849cca588d35d19b6ce42e7de3d22f17.jpg
ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Первые погибшие в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы появились среди уклонистов, пытающихся нелегально переплыть ее и покинуть страну, чтобы избежать тотальной мобилизации, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.Ранее западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что по меньшей мере 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на границе страны."Вот только в апреле стали минировать — и уже первый "улов". Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким", — сообщил источник. В одной из социальных сетей появилось видео, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине жителя Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. На видео видно, что мужчине оторвало ногу.
https://ria.ru/20240530/uklonist-1949471895.html
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949956998.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_394c6aeb4585643b2cb49b66ef48d5c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Источник: после минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие

Появились первые погибшие уклонисты после минирования ВСУ берегов Тисы

© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Первые погибшие в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы появились среди уклонистов, пытающихся нелегально переплыть ее и покинуть страну, чтобы избежать тотальной мобилизации, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
Ранее западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что по меньшей мере 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на границе страны.
Река Тиса на границе с Румынией, где было найдено тело украинского уклониста - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В реке Тиса нашли тело еще одного украинского уклониста
30 мая, 17:57
"Вот только в апреле стали минировать — и уже первый "улов". Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким", — сообщил источник.
В одной из социальных сетей появилось видео, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине жителя Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. На видео видно, что мужчине оторвало ногу.
Украинские пограничники на месте обнаружения тел уклонистов в реке Тиса. Кадр видео
На западной границе Украины погибли 45 уклонистов
2 июня, 05:21
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала