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Источник: после минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие
Источник: после минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие - РИА Новости, 05.06.2024
Источник: после минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие
Первые погибшие в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы появились среди уклонистов, пытающихся нелегально переплыть ее и покинуть... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:07
2024-06-05T06:07
2024-06-05T06:48
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ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Первые погибшие в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы появились среди уклонистов, пытающихся нелегально переплыть ее и покинуть страну, чтобы избежать тотальной мобилизации, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.Ранее западное региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что по меньшей мере 45 украинских уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну через горы и реки на границе страны."Вот только в апреле стали минировать — и уже первый "улов". Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким", — сообщил источник. В одной из социальных сетей появилось видео, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине жителя Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. На видео видно, что мужчине оторвало ногу.
https://ria.ru/20240530/uklonist-1949471895.html
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в мире, украина
Источник: после минирования ВСУ берегов Тисы появились первые погибшие
Появились первые погибшие уклонисты после минирования ВСУ берегов Тисы