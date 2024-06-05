https://ria.ru/20240605/ipoteka-1950673938.html

Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 05.06.2024

Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации на Петербургском международном экономическом форуме РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:01

2024-06-05T14:01

2024-06-05T15:40

пмэф-2024

экономика

сбербанк россии

ипотека

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024)."Сбер" сегодня меняет ставки по ряду своих кредитов. Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на полтора процентных пункта", — заявили в банке.Таким образом, ставки по кредитам на жилье в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома теперь начинаются от 18,2 процента.Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю стартуют от 18,5 процента, на рефинансирование ипотеки — от 18,2 процента, коммерческая ипотека — от 19,7 процента, ипотека без первоначального взноса — от 19 процента."Также меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9 процента до 39,9 процента", — добавили в пресс-службе.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://realty.ria.ru/20240605/sf-1950593560.html

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экономика, сбербанк россии, ипотека