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Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:01 05.06.2024 (обновлено: 15:40 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ipoteka-1950673938.html
Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке - РИА Новости, 05.06.2024
Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации на Петербургском международном экономическом форуме РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:01
2024-06-05T15:40
пмэф-2024
экономика
сбербанк россии
ипотека
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024)."Сбер" сегодня меняет ставки по ряду своих кредитов. Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на полтора процентных пункта", — заявили в банке.Таким образом, ставки по кредитам на жилье в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома теперь начинаются от 18,2 процента.Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю стартуют от 18,5 процента, на рефинансирование ипотеки — от 18,2 процента, коммерческая ипотека — от 19,7 процента, ипотека без первоначального взноса — от 19 процента.&quot;Также меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9 процента до 39,9 процента&quot;, — добавили в пресс-службе.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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экономика, сбербанк россии, ипотека
ПМЭФ-2024, Экономика, Сбербанк России, Ипотека
Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Сбера"
Вывеска Сбера - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска "Сбера". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
"Сбер" сегодня меняет ставки по ряду своих кредитов. Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на полтора процентных пункта", — заявили в банке.
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Таким образом, ставки по кредитам на жилье в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома теперь начинаются от 18,2 процента.
Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю стартуют от 18,5 процента, на рефинансирование ипотеки — от 18,2 процента, коммерческая ипотека — от 19,7 процента, ипотека без первоначального взноса — от 19 процента.
«

"Также меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9 процента до 39,9 процента", — добавили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаСбербанк РоссииИпотека
 
 
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