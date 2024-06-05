"Несколько минут". СМИ сообщили, что ждет западных инструкторов на Украине
InfoBRICS: западные инструкторы на Украине будут уничтожены ракетами ВС России
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Западные инструкторы будут ликвидированы российскими гиперзвуковыми ракетами, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
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"Стремясь избежать прямого российского ответа, президент Франции хочет, чтобы эти военнослужащие НАТО были обозначены как так называемые "военные советники" и "инструкторы". Макрон настаивает на том, что они будут размещены в западной части Украины или, по крайней мере, вдали от линии фронта, "где они будут в безопасности". Очевидно, никто, похоже, не уведомил французского лидера о том, что гиперзвуковые ракеты Москвы могут этому предположению противоречить", — говорится в материале.
Как указал эксперт, французских инструкторов будет ждать такая же судьба, как и ранее прибывших на Украину иностранных наемников.
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"Российские спецслужбы стали весьма искусны в обнаружении и уничтожении военнослужащих НАТО на Украине, в том числе путем наведения на их позиции гиперзвуковых ракет. Благодаря их огромной скорости у них есть всего несколько минут, чтобы спастись, прежде чем их уничтожат", — подчеркнул Боснич.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность отправки на Украину французских инструкторов, заявил, что есть основания полагать, что такие инструкторы уже работают в стране, они являются законной целью российских вооруженных сил.