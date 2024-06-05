https://ria.ru/20240605/instruktor-1950570216.html

"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине

"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине - РИА Новости, 05.06.2024

"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине

Отправка французских военных инструкторов на Украину приведет к масштабной эскалации конфликта, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:39

2024-06-05T09:39

2024-06-05T15:35

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украина

россия

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флориан филиппо

сергей лавров

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Отправка французских военных инструкторов на Украину приведет к масштабной эскалации конфликта, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х."Неужели мы действительно хотим, чтобы кровь наших солдат пролилась в конфликте, который ни в коей мере не является нашим? И спровоцировать ужасную эскалацию?" — возмутился он.Филиппо напомнил, что для России французские инструкторы станут законной целью. По этой причине, добавил он, Париж не должен никого отправлять на Украину, вместо этого ему стоит прекратить поставки оружия и пытаться достичь мирного урегулирования конфликта.Накануне глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность отправки на Украину французских инструкторов, заявил, что есть основания полагать, что такие инструкторы уже работают в стране, они являются законной целью российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20240604/aviabomby-1950347144.html

https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950357045.html

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в мире, украина, россия, франция, флориан филиппо, сергей лавров