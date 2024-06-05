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"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
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09:39 05.06.2024 (обновлено: 15:35 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/instruktor-1950570216.html
"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине
"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине
Отправка французских военных инструкторов на Украину приведет к масштабной эскалации конфликта, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:39
2024-06-05T15:35
в мире
украина
россия
франция
флориан филиппо
сергей лавров
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Отправка французских военных инструкторов на Украину приведет к масштабной эскалации конфликта, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х."Неужели мы действительно хотим, чтобы кровь наших солдат пролилась в конфликте, который ни в коей мере не является нашим? И спровоцировать ужасную эскалацию?" — возмутился он.Филиппо напомнил, что для России французские инструкторы станут законной целью. По этой причине, добавил он, Париж не должен никого отправлять на Украину, вместо этого ему стоит прекратить поставки оружия и пытаться достичь мирного урегулирования конфликта.Накануне глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность отправки на Украину французских инструкторов, заявил, что есть основания полагать, что такие инструкторы уже работают в стране, они являются законной целью российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240604/aviabomby-1950347144.html
https://ria.ru/20240604/zelenskiy-1950357045.html
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в мире, украина, россия, франция, флориан филиппо, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Франция, Флориан Филиппо, Сергей Лавров
"Спровоцируют": во Франции раскрыли, к чему приведет опасный шаг на Украине

Филиппо: отправка французских инструкторов на Украину повлечет опасную эскалацию

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Отправка французских военных инструкторов на Украину приведет к масштабной эскалации конфликта, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.
"Неужели мы действительно хотим, чтобы кровь наших солдат пролилась в конфликте, который ни в коей мере не является нашим? И спровоцировать ужасную эскалацию?" — возмутился он.
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Филиппо напомнил, что для России французские инструкторы станут законной целью. По этой причине, добавил он, Париж не должен никого отправлять на Украину, вместо этого ему стоит прекратить поставки оружия и пытаться достичь мирного урегулирования конфликта.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность отправки на Украину французских инструкторов, заявил, что есть основания полагать, что такие инструкторы уже работают в стране, они являются законной целью российских Вооруженных сил.
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В миреУкраинаРоссияФранцияФлориан ФилиппоСергей Лавров
 
 
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