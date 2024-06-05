https://ria.ru/20240605/indiya-1950715246.html

Президент Индии распустила нижнюю палату парламента

Президент Индии распустила нижнюю палату парламента - РИА Новости, 05.06.2024

Президент Индии распустила нижнюю палату парламента

Президент Индии Драупади Мурму после прошедших выборов в парламент распустила старый состав нижней палаты, сообщает секретариат президента. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:55

2024-06-05T15:55

2024-06-05T15:55

в мире

индия

нарендра моди

драупади мурму

бхаратия джаната парти

индийский национальный конгресс

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн - РИА Новости. Президент Индии Драупади Мурму после прошедших выборов в парламент распустила старый состав нижней палаты, сообщает секретариат президента. Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов завершился 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в нижней, или "народной", палате (Лок Сабхе). Для победы партии или коалиции необходимо набрать простое большинство в 272 места. "Кабинет министров на своем заседании, состоявшемся 5 июня, рекомендовал президенту немедленно распустить 17-й состав (нижней палаты парламента) Лок Сабха. Президент приняла рекомендации кабинета министров и подписала указ о роспуске Лок Сабхи 17-го созыва в порядке осуществления полномочий, предоставленных ей подпунктом (b) пункта (2) статьи 85 Конституции", - говорится в сообщении. По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным. Второе крупнейшее политическое объединение на прошедших выборах – созданный оппозицией "Индийский национальный инклюзивный альянс развития" получит в новом парламенте 234 места, не сумев набрать парламентского большинства. Лидирующая в альянсе партия "Индийский национальный конгресс" набрала 99 мест – почти вдвое больше, чем 52 места, которые она получила на прошлых выборах пять лет назад. Ожидается, что в среду вечером, после заседания "Национально-демократического альянса", Нарендра Моди встретится с президентом Индии Драупади Мурму и подаст заявку на формирование нового правительства. По данным источников, вместе с Моди президента Индии посетят главы входящих в альянс партий "Телугу Десам" Чандрабабу Найду и "Джаната Дал" Нитиш Кумар.

https://ria.ru/20240605/indiya-1950527353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, нарендра моди, драупади мурму, бхаратия джаната парти, индийский национальный конгресс