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Президент Индии распустила нижнюю палату парламента - РИА Новости, 05.06.2024
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15:55 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/indiya-1950715246.html
Президент Индии распустила нижнюю палату парламента
Президент Индии распустила нижнюю палату парламента - РИА Новости, 05.06.2024
Президент Индии распустила нижнюю палату парламента
Президент Индии Драупади Мурму после прошедших выборов в парламент распустила старый состав нижней палаты, сообщает секретариат президента. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:55
2024-06-05T15:55
в мире
индия
нарендра моди
драупади мурму
бхаратия джаната парти
индийский национальный конгресс
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн - РИА Новости. Президент Индии Драупади Мурму после прошедших выборов в парламент распустила старый состав нижней палаты, сообщает секретариат президента. Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов завершился 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в нижней, или "народной", палате (Лок Сабхе). Для победы партии или коалиции необходимо набрать простое большинство в 272 места. "Кабинет министров на своем заседании, состоявшемся 5 июня, рекомендовал президенту немедленно распустить 17-й состав (нижней палаты парламента) Лок Сабха. Президент приняла рекомендации кабинета министров и подписала указ о роспуске Лок Сабхи 17-го созыва в порядке осуществления полномочий, предоставленных ей подпунктом (b) пункта (2) статьи 85 Конституции", - говорится в сообщении. По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным. Второе крупнейшее политическое объединение на прошедших выборах – созданный оппозицией "Индийский национальный инклюзивный альянс развития" получит в новом парламенте 234 места, не сумев набрать парламентского большинства. Лидирующая в альянсе партия "Индийский национальный конгресс" набрала 99 мест – почти вдвое больше, чем 52 места, которые она получила на прошлых выборах пять лет назад. Ожидается, что в среду вечером, после заседания "Национально-демократического альянса", Нарендра Моди встретится с президентом Индии Драупади Мурму и подаст заявку на формирование нового правительства. По данным источников, вместе с Моди президента Индии посетят главы входящих в альянс партий "Телугу Десам" Чандрабабу Найду и "Джаната Дал" Нитиш Кумар.
https://ria.ru/20240605/indiya-1950527353.html
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в мире, индия, нарендра моди, драупади мурму, бхаратия джаната парти, индийский национальный конгресс
В мире, Индия, Нарендра Моди, Драупади Мурму, Бхаратия Джаната Парти, Индийский национальный конгресс
Президент Индии распустила нижнюю палату парламента

Президент Индии Драупади Мурму распустила старый состав нижней палаты парламента

© Фото : из личного архива Евгения ГривыИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : из личного архива Евгения Гривы
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июн - РИА Новости. Президент Индии Драупади Мурму после прошедших выборов в парламент распустила старый состав нижней палаты, сообщает секретариат президента.
Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили в семь этапов с 19 апреля по 1 июня, подсчет голосов завершился 4 июня. Борьба разворачивалась за 543 места в нижней, или "народной", палате (Лок Сабхе). Для победы партии или коалиции необходимо набрать простое большинство в 272 места.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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"Кабинет министров на своем заседании, состоявшемся 5 июня, рекомендовал президенту немедленно распустить 17-й состав (нижней палаты парламента) Лок Сабха. Президент приняла рекомендации кабинета министров и подписала указ о роспуске Лок Сабхи 17-го созыва в порядке осуществления полномочий, предоставленных ей подпунктом (b) пункта (2) статьи 85 Конституции", - говорится в сообщении.
По итогам состоявшихся в Индии выборов в парламент партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест, на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543. Вместе с тем, с учетом голосов партий, входящих в возглавляемый партией Моди "Национально-демократический альянс", это политическое объединение набирает 292 места в парламенте, что позволяет ему сформировать новое правительство, которое, по всей видимости, станет коалиционным.
Второе крупнейшее политическое объединение на прошедших выборах – созданный оппозицией "Индийский национальный инклюзивный альянс развития" получит в новом парламенте 234 места, не сумев набрать парламентского большинства. Лидирующая в альянсе партия "Индийский национальный конгресс" набрала 99 мест – почти вдвое больше, чем 52 места, которые она получила на прошлых выборах пять лет назад.
Ожидается, что в среду вечером, после заседания "Национально-демократического альянса", Нарендра Моди встретится с президентом Индии Драупади Мурму и подаст заявку на формирование нового правительства. По данным источников, вместе с Моди президента Индии посетят главы входящих в альянс партий "Телугу Десам" Чандрабабу Найду и "Джаната Дал" Нитиш Кумар.
Парламентские выборы в Индии - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
"Национальный демократический альянс" лидирует на выборах в Индии
1 июня, 17:17
 
В миреИндияНарендра МодиДраупади МурмуБхаратия Джаната ПартиИндийский национальный конгресс
 
 
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